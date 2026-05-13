Debutta il 20 maggio 2026 a Fiumicino il progetto editoriale “Cos’Accade”: informazione, cultura e partecipazione civica per costruire uno spazio stabile di dialogo nella città.

A Fiumicino nasce un nuovo spazio che prova a fare una cosa sempre più rara: fermarsi, ascoltare e creare confronto reale dentro una comunità.

Mercoledì 20 maggio 2026, nella Sala Marittima di Piazza Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, debutta ufficialmente Cos’Accade, progetto editoriale e culturale promosso dall’associazione Valore Sociale Onlus con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

La parola chiave scelta dal progetto è semplice ma ambiziosa: confronto.

Non soltanto un giornale. Non soltanto eventi culturali. Ma il tentativo dichiarato di costruire un luogo dove il territorio possa raccontarsi senza urlare, senza inseguire lo scontro permanente e senza trasformare ogni tema in una tifoseria.

“Oltre la notizia, lo spazio del confronto” è il messaggio scelto per il lancio ufficiale. Una frase che racconta bene anche il momento storico in cui nasce l’iniziativa.

Negli ultimi anni il rapporto tra cittadini e informazione locale è cambiato profondamente. La velocità dei social ha accelerato tutto: commenti immediati, polemiche continue, notizie consumate in pochi secondi. Ma insieme alla rapidità spesso si è persa una parte fondamentale del racconto territoriale: il tempo dell’ascolto.

È dentro questo vuoto che prova a inserirsi Cos’Accade. Secondo quanto presentato dagli organizzatori, il progetto nasce per raccontare Fiumicino attraverso “le sue storie migliori”, dando spazio alle buone notizie, alle eccellenze locali, alle persone e ai progetti che ogni giorno contribuiscono a costruire una comunità viva, accogliente e consapevole.

L’obiettivo dichiarato è quello di proporre una comunicazione “chiara, inclusiva e rispettosa”, capace di unire informazione istituzionale, cultura e racconto del territorio, valorizzando memoria storica, ambiente, partecipazione civica e relazioni sociali.

Una sfida non semplice. Perché oggi parlare di comunità significa anche confrontarsi con frammentazione sociale, solitudine urbana e sfiducia crescente verso l’informazione.

A guidare il progetto saranno Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale Onlus e direttrice editoriale di Cos’Accade, insieme a Lorenzo Pisoni, segretario associativo e direttore responsabile dell’iniziativa.

Durante la conferenza stampa interverranno anche Anna Maria Piacquadio, socia fondatrice e chef sommelier referente di Orto Stiloso, Guido Rosolia, tesoriere del progetto e studente laureando in Scienze Storiche, del Territorio e per la Cooperazione Internazionale all’Università Roma Tre, e Francesca Ponziani, socia e attivista filosofa.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Michelangelo Iossa. Ma il progetto non si fermerà alla sola presentazione istituzionale.

Dalle ore 15 è infatti previsto il laboratorio-tavola rotonda “Miriguarda”, curato da Lorenzo Pisoni, Francesca Ponziani e Guido Rosolia. L’iniziativa viene descritta come uno spazio dedicato ai racconti personali per costruire una memoria collettiva della città.

Ed è forse questo uno degli aspetti più interessanti dell’intero progetto: l’idea che le storie individuali possano diventare patrimonio condiviso e strumento di dialogo pubblico.

In territori complessi e in continua trasformazione come Fiumicino, il tema dell’identità collettiva non è secondario. Negli anni la città è cresciuta rapidamente, cambiando volto sociale, economico e urbanistico. In questo percorso molte realtà associative hanno provato a creare spazi di aggregazione e partecipazione per evitare che il territorio diventasse soltanto un insieme di quartieri scollegati tra loro.

Dentro questa cornice si inserisce anche il debutto di Cos’Accade. Nel programma della giornata è previsto inoltre un buffet curato da Orto Stiloso, una performance dell’attrice Chiara Pavoni intitolata “Incanto di correnti invisibili”, ispirata a “Interno 4” di Via della Lungara 44 a Roma, e il concerto conclusivo del coro Laboratori Riuniti con il progetto “NonSoloGosPEL”, dedicato a brani gospel e pop.

L’ingresso sarà libero e aperto alla cittadinanza.

Resta naturalmente da capire quale sarà l’evoluzione concreta del progetto e se riuscirà nel tempo a mantenere pluralità, continuità e indipendenza editoriale.

Ma il dato politico e sociale che emerge già oggi è chiaro: a Fiumicino c’è chi prova a rimettere al centro il valore del confronto pubblico in una stagione dove spesso prevalgono semplificazione, aggressività e comunicazione istantanea.

E forse, proprio per questo, il debutto di Cos’Accade racconta qualcosa che va oltre la nascita di un nuovo progetto editoriale. Racconta il bisogno, sempre più evidente nelle comunità locali, di ritrovare luoghi credibili dove tornare a parlarsi davvero.