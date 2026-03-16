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Fiumicino, arte e psicologia sul Lungomare: Cadenze Letterarie racconta la terapia reichiana

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Una serata in cui un libro diventa il punto di partenza per parlare di emozioni, corpo, arte e perfino comicità. È accaduto a Fiumicino durante l’ultimo appuntamento di Cadenze Letterarie, il format culturale ideato e condotto da Dino Tropea.

Sul Lungomare della Salute, negli spazi de La Grooveria, il pubblico ha preso posto con quella curiosità che nasce quando non si sa esattamente cosa aspettarsi. Una presentazione di libro, certo. Ma non solo.

Al centro dell’incontro il volume La Terapia Reichiana – Nuove ricerche e applicazioni di Fabio Nardelli, musicista e studioso delle discipline psicocorporee. Il dialogo ha toccato un tema che riguarda tutti: il legame tra corpo ed emozioni. Un argomento che affonda le sue radici negli studi dello psicoanalista Wilhelm Reich, convinto che molte tensioni del corpo raccontino ciò che la mente tende a nascondere.

Cadenze Letterarie gurppo di supporto. Al centro Victor Quadrelli, a sinistra Fabio Nardelli, dietro Salvatore Fazio

Accanto all’autore sono intervenute la psicologa Sonia Buscemi e la mental coach Maria Grazia Imbimbo. Il confronto con il pubblico ha aperto riflessioni sul benessere psicofisico, sulle emozioni trattenute e sulla necessità di ritrovare equilibrio nella vita quotidiana.

Ma lo spirito di Cadenze Letterarie è proprio questo: mescolare linguaggi. Così la serata ha cambiato ritmo più volte.

Tra gli ospiti è salito sul palco anche Victor Quadrelli, noto per le sue imitazioni di Paolo Villaggio. Una parentesi di ironia che ha strappato sorrisi e alleggerito l’atmosfera, dimostrando che anche la risata può essere parte di un incontro culturale.

Spazio poi all’arte visiva con il maestro Salvatore Fazio, che ha presentato l’opera «La Fase REM», un lavoro ispirato al mondo del sogno e dell’inconscio. Un tema che, in fondo, dialoga con quello della serata: ciò che accade dentro di noi quando le difese si abbassano.

L’evento è stato documentato dal video servizio realizzato da Fabio Varrone per Play Tv Network, mentre le immagini fotografiche sono state curate da Giancarlo Fiori.

Ancora una volta Cadenze Letterarie ha confermato la sua vocazione: trasformare una presentazione di libro in un momento di incontro aperto alla città, dove letteratura, musica, arte e spettacolo dialogano tra loro.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il 26 marzo a Fiumicino. Ospiti della serata saranno gli scrittori Luigi Casa e Monica Vincenzi, che presenteranno il romanzo Non vi sarà l’inferno, pubblicato da Armando Editore.

La serata sarà arricchita anche dalla musica delle giovani voci Melissa Nasti e Flavia Renzi, protagoniste del programma televisivo «Io Canto Family», dove hanno duettato con Giusy Ferreri e Sal Da Vinci.

A Fiumicino, dunque, la cultura continua a trovare casa anche davanti al mare. E quando un libro diventa il pretesto per incontrarsi, ascoltare e sorridere, forse è proprio lì che una città dimostra di essere viva.

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