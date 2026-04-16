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Fiumicino. Anniversario autonomia: premi ai giovani e sfida su sviluppo e servizi

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Cerimonia per i 34 anni dall’autonomia comunale: premi ai giovani e richiamo a sviluppo, inclusione e radici del territorio.

Si è svolta oggi la cerimonia per il 34° anniversario dell’autonomia comunale di Fiumicino, istituita il 4 aprile 1992. Presenti autorità civili, militari e religiose insieme alla comunità locale.

Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati giovani e atleti del territorio che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Un momento concreto della giornata, con la consegna di pergamene al merito, dedicato alle nuove generazioni.

La ricorrenza è stata anche occasione per ripercorrere la trasformazione della città negli ultimi trent’anni: da territorio legato quasi esclusivamente all’aeroporto Leonardo da Vinci a realtà più articolata, tra sviluppo residenziale, logistica, turismo e sistema portuale. Restano centrali anche i progetti sulla mobilità, con il tema del collegamento su ferro tra Fiumicino, Ostia e Roma che torna nel dibattito sul futuro del territorio.

Una crescita che oggi entra in una nuova fase, segnata da progetti strategici come il porto turistico-crocieristico, gli investimenti nell’area commerciale e il potenziamento dei collegamenti. Interventi destinati a ridefinire il ruolo di Fiumicino nell’area metropolitana romana e ad aprire un confronto concreto sul modello di sviluppo e sull’impatto per il territorio.

Il sindaco Mario Baccini ha richiamato il valore dell’autonomia come percorso collettivo:

“Un ringraziamento alla comunità tutta: alle famiglie storiche custodi delle tradizioni, ai lavoratori e agli imprenditori che sostengono l’economia locale, al mondo dell’associazionismo e del volontariato, così come alle forze dell’ordine e alle istituzioni che garantiscono sicurezza e legalità – ha dichiarato – Un pensiero va anche ai giovani e agli atleti del territorio, ambasciatori di valori positivi”.

Nel suo intervento ha poi indicato le priorità amministrative:


“La nostra amministrazione continuerà a lavorare per una città sempre più inclusiva, sostenibile e capace di coniugare sviluppo, qualità della vita e tutela delle proprie radici”.

La celebrazione dell’anniversario si conferma così non solo momento istituzionale, ma anche occasione per ribadire obiettivi e prospettive del Comune, tra sviluppo urbano, servizi e coesione sociale.

Per i cittadini di Fiumicino, l’anniversario dell’autonomia non è solo una ricorrenza. È il punto da cui misurare cosa è stato fatto e cosa manca ancora: servizi, sviluppo equilibrato, qualità della vita. Perché l’autonomia, a distanza di 34 anni, resta una responsabilità concreta che riguarda ogni residente.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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