FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica paralimpica”

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e ATAC Azienda per la mobilità di Roma Capitale hanno avviato una proficua sinergia che porterà, dal 27 gennaio al 10 febbraio 2026, ad avere le immagini più rappresentative e iconiche dell’atletica paralimpica italiana sulle nuove pensiline digitali presenti sul territorio di Roma Capitale. Le pensiline, circa 600, esporranno sullo schermo led principale le foto scattate in occasione delle competizioni più importanti alle quali gli atleti FISPES hanno partecipato fra il 2023 e il 2025. Un’iniziativa di grandissima utilità sociale e inclusiva che consentirà di far conoscere lo sport paralimpico, in particolare l’atletica leggera, a centinaia di migliaia di persone che ogni giorno usufruiscono del trasporto pubblico nel Comune di Roma.

A coronare l’evento, patrocinato da Roma Capitale, si è svolta la presentazione alla stampa nella giornata odierna di sabato 31 gennaio 2025, alle ore 10.30, presso la fermata della metro A di “Spagna”, in vicolo del bottino. Per Roma Capitale sono intervenuti l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè e l’assessore allo sport, grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato. Per la FISPES presenti il Presidente Mariano Salvatore e una rappresentativa di atleti. Per Atac il direttore della comunicazione Gian Luca Spitella, intervenuto nei saluti, e la direttrice marketing e commerciale Anita Valentini. Per tutta la giornata odierna, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzata con immagini e contenuti del progetto “Storie di unicità dell’Atletica Paralimpica”, con la collaborazione di IGPDecaux, che ha messo a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interesserà l’intero atrio di Vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti della mostra saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: 4 maxi LED e 6 schermi LCD creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori.

“Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Roma Capitale e ATAC, l’azienda per la mobilità della città, ci inorgoglisce profondamente. Per questo esprimo sincera gratitudine, a mio nome e per conto di tutta la Federazione, al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e ai vertici di ATAC. Questa mostra fotografica, che l’intera cittadinanza può ammirare in questi giorni attraverso i display delle pensiline d’attesa degli autobus, non mira solo a far conoscere l’atletica leggera paralimpica a coloro che fino ad oggi ne ignoravano l’esistenza, né tantomeno vuole limitarsi a trasmettere gli straordinari messaggi che i nostri atleti hanno voluto incidere sulle loro fotografie. Queste immagini hanno l’ambizione di raggiungere il cuore di ciascuno di noi, di risvegliarne la sensibilità e diffondere un messaggio di speranza attraverso lo sport. Un messaggio che arriva da persone con disabilità che hanno conseguito successi di livello mondiale perché non hanno mai smesso di impegnarsi per superare i propri limiti e valorizzare le proprie abilità. Ci auguriamo che questa iniziativa possa ispirare tutti, dimostrando come lo sport sia una straordinaria forza capace di unire e valorizzare il meglio di ciascuno di noi”, ha dichiarato il Presidente FISPES Mariano Salvatore.