FIP Arena Polo European Championship, il fascino e l’eleganza della sfilata inaugurale incantano Villa Borghese

Turisti e curiosi rapiti dalla sfilata del Polo: cavalli e cavalieri da Piazzale delle Canestre hanno raggiunto la Terrazza del Pincio. Mercoledì il via alle gare al Galoppatoio di Villa Borghese

Centinaia di smartphone alzati al cielo, lo stupore dei turisti stranieri interrotti durante la più classica delle passeggiate sotto il sole romano e gli occhi spalancati dei bambini, rapiti dal passaggio dei cavalli. Il grande Polo internazionale ha acceso il cuore di Roma con l’emozione pura della sua sfilata inaugurale, il prologo perfetto che ha battezzato la prima storica edizione del FIP Arena Polo European Championship – U.S. Polo Assn. Trophy che colorerà Piazza di Siena. Un Europeo che concede l’occasione di tifare per la maglia azzurra, in questo straordinario torneo che vedrà in campo l’Italia battersi con Inghilterra, Francia e Svizzera.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri con il contributo del Ministero dello Sport e promosso dalla Federazione Internazionale Polo, ha regalato alla città un pomeriggio da cartolina. Il corteo, con in testa il segretario generale della FISE Simone Perillo, il responsabile del dipartimento Polo Alessandro Giachetti, il presidente della federazione francese di Polo Jean-Edouard Mazery e l’arbitro britannico Nick Pepper è partito alle 17.00 da Piazzale delle Canestre, proprio di fronte al Galoppatoio, trasformando i viali di Villa Borghese in un palcoscenico d’altri tempi. La sfilata, in tutto il suo fascino, ha poi percorso Via delle Magnolie, Piazzale dei Martiri e Viale dell’Orologio, fino ad arrivare alla Terrazza del Pincio.

A dettare il ritmo e a richiamare l’attenzione di centinaia di curiosi lungo Via delle Magnolie e Viale dell’Orologio sono state le note della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo: il momento in cui tutti i passanti si fermano, prendono in mano il proprio smartphone e iniziano a filmare una scena da trasformare in ricordo eterno. Dietro di loro, fieri nei loro colori ufficiali, i quattro team in gara: Italia, Francia, Svizzera e Inghilterra. Tra i più applauditi dai tifosi italiani e dai tanti appassionati presenti, il capitano azzurro Stefano Giansanti e Giordano Magini, passando per la stella francese Matthieu Delfosse, e arrivando all’inglese Matias Amaya e ai fratelli svizzeri Meier.

Al termine della sfilata, i protagonisti hanno vissuto una serat di relax con il cocktail presso Etere, l’esclusiva terrazza di Palazzo Ripetta, l’hotel ‘five stars’ del Gruppo Ginobbi che anche in questa occasione rinnova il proprio impegno verso il mondo dello sport e degli eventi capitolini, sostenendo attivamente, in qualità di hospitality partner, il FIP Arena Polo European Championship: un evento unico nel suo genere, capace di trasferire il fascino del polo nella Città Eterna.

E dopo lo show dei cavalieri a cavallo, da domani si fa sul serio con il via alla competizione che ripropone la formula dell’Arena Polo, la variante con campo ridotto e squadre da tre giocatori che garantisce gioco rapido, contatti ravvicinati e continui capovolgimenti di fronte. Mercoledì 27 maggio, alle ore 21.30, i riflettori del Galoppatoio si accenderanno per i primi match ufficiali sulla sabbia, inaugurati dalla super sfida tra Francia e Inghilterra. Ad anticipare i campioni ci penseranno i giovani talenti della NextGen, impegnati alle 20.30 nel triangolare di Junior Polo tra Lazio, Sardegna ed Emilia-Romagna. Giovedì 28, invece, il debutto dei beniamini di casa, con la squadra Azzurra che affronterà la Svizzera. Per tutta la durata del torneo l’accesso alle tribune sarà completamente gratuito per il pubblico, che potrà godersi lo spettacolo del Polo Garden tra raffinati aperitivi al tramonto e cene a bordocampo.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 27 Maggio

• 20.30: Esibizione Junior Polo – Triangolare Lazio vs Sardegna vs Emilia Romagna

• 21.30: Partita 1 (qualificazioni): FRANCIA vs INGHILTERRA

Giovedì 28 Maggio

• 20.30: Esibizione Junior Polo – Triangolare Lazio vs Sardegna vs Emilia Romagna

• 21.30: Partita 2 (qualificazioni): ITALIA vs SVIZZERA

Venerdì 29 Maggio

• 20.30: Partita (Semi Finali 1): Perdente partita 1 vs Vincente partita 2

• 21.30: Partita (Semi Finali 2): Vincente partita 1 vs Perdente partita 2

Sabato 30 maggio

• 20.30: Finale 3° posto: Perdente SF 1 vs Perdente SF 2

• 21.30: Finale 1° posto: Vincente SF 1 vs Vincente SF 2