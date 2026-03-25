Finanziamento regionale per il “Palio di San Pietro Eremita”

Trevi Nel Lazio, La Regione Lazio riconosce il valore sociale, culturale, e tradizionale dell’evento

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 24/03/2026 è uscita la graduatoria dei Comuni che hanno avuto il finanziamento per la promozione e valorizzazione del territorio regionale. Tale graduatoria ha certificato il finanziamento del progetto presentato dal comune di Trevi nel Lazio, relativo al Palio di San Pietro Eremita, che si svolge il 31 agosto per la corsa dei cavalli. L’ importo richiesto e finanziato è di € 20.000,00. “Questo -commenta il Sindaco Silvio Grazioli- è il risultato di un lavoro concertato tra il Comune e le decine di ragazzi che da tre anni organizzano il Palio del 31 agosto. Il loro impegno è stato premiato e riconosciuto dalla Regione Lazio che ha valutato in modo straordinario il progetto presentato, che ha ottenuto il risultato di 75 punti. Ciò è stato possibile grazie al fatto che siamo giunti alla 4^ edizione del Palio e che tale manifestazione abbia raggiunto un livello di interesse notorietà che muove la presenza di migliaia di persone. Tutto ciò è motivo di orgoglio e soddisfazione della nostra comunità di Trevi nel Lazio. Un evento che è cresciuto notevolmente, riversando su di se grande interesse e coinvolgimento”. Gli eventi dell’estate trebana riscuotono un grande successo con il plauso del pubblico per le manifestazioni che si svolgono a Trevi ed agli Altipiani di Arcinazzo, ma c’è un evento in particolare per cui c’è grande attesa ed una preparazione che dura tutto l’anno, ed è il “Palio di San Pietro Eremita” che si svolge nell’ambito dei festeggiamenti patronali il 31 agosto. Una manifestazione che nasce per la volontà dell’Amministrazione Grazioli, che ha raccolto negli anni il desiderio della popolazione di ridare vitalità a questo evento, diventando una manifestazione di prestigio. Durante l’anno c’è una grande fermentazione, tra la comunità, ognuna delle otto contrade è rappresentata da un proprio cavallo, che con i colori della fazione è lanciato dal fantino lungo viale Cesare Battisti trasformato per l’occasione nello scenario della competizione. “Il Palio -commentano alcuni cittadini alla notizia- è più di una corsa di cavalli, di una competizione tra le contrade, essa rappresenta un collante per il tessuto sociale che tiene unito il paese. Sicuramente come di consueto il gruppo di minoranza dirà che questi sono spiccioli, ma il finanziamento è un importante riconoscimento della regione al Palio, per il suo valore sociale e culturale, e rappresenta la tradizione e conservazione dei valori più autentici”.