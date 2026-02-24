martedì, Febbraio 24, 2026

Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all’I.T.S. Guido Carli nel segno del claim “Vivere bene tra saperi e sapori”

AMBIENTE
Si è svolta ieri, presso l’I.T.S. Guido Carli di Casal di Principe, la conferenza stampa di presentazione della XIX edizione di Fiera Agricola, in programma dal 6 all’8 marzo 2026 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta.

L’incontro, ospitato nella sede scolastica guidata dalla Dirigente Tommasina Paolella, ha rappresentato un significativo momento di confronto tra istituzioni, enti patrocinatori, associazioni di categoria, mondo della formazione e operatori del settore, anticipando contenuti e novità della manifestazione che quest’anno si sviluppa attorno al claim “Vivere bene tra saperi e sapori”.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i principali appuntamenti della tre giorni fieristica: aree espositive dedicate alle filiere agricole, zootecniche e agroalimentari, momenti convegnistici, attività dimostrative, percorsi formativi e focus su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Sono intervenuti:

·       Ottavio Corvino — Sindaco di Casal di Principe

·       Dott. Angelo Coletta — Direttore RIS Bufala

·       Dott. Ludovico Abagnale — Presidente Associazione Campana Avicoltori

·       Prof.ssa Giovanna Battipaglia – Presidente del Corso di Studio in Scienze Agrarie e Forestali (SAF) | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

·       Nicola De Leonardis — Presidente Confcooperative FedAgriPesca Campania

·       Pierpaolo Cassella – Professore presso l’ISIS Galileo Ferraris di Caserta

·       Geom. Aniello Della Valle — Presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Caserta

·       Dott. Michele Cerreto — Responsabile Ufficio Comunicazione del Villaggio dei Ragazzi

·       Dott. Luca Negrone — FIDSPA

·       Paolo Di Palma – Direttore Confagricoltura Caserta|

·       Dott. Crescenzo Compagnone — Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta

·       Rosario Galasso – Collegio Periti Agrari Caserta

·       Alfonso D’Angiolella – Professore presso l’I.T.S. Guido Carli

·       Luca Coronella – Consigliere Provinciale Caserta

·       Bartolo Aiezza — Gruppo F.lli Aiezza

Tra gli interventi istituzionali, significativa la partecipazione dell’On. Gennaro Oliviero, Consigliere Regionale della Campania, e della Dott.ssa Carmen Ventrone, Dirigente presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che hanno evidenziato il ruolo strategico della fiera come piattaforma di incontro tra istituzioni, imprese e sistema formativo.

Nel suo intervento, il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, Dott. Antimo Caturano, ha dichiarato:“Grazie infinite ai professori ed ai dirigenti dell’Istituto Guido Carli che ci hanno offerto una magnifica accoglienza per la presentazione di Fiera Agricola 2026. Avvertiamo una straordinaria aria di positività intorno a questa diciannovesima edizione e penso che sarà una magnifica tre giorni di saperi e sapori. Desidero inoltre ringraziare tutti gli enti, le associazioni e gli operatori che hanno fattivamente dato un contributo determinante alla realizzazione di questa edizione.”

Fiera Agricola si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore, capace di coniugare tradizione e innovazione, formazione e impresa, promuovendo una visione contemporanea dell’agricoltura e del benessere territoriale, pienamente espressa dal claim “Vivere bene tra saperi e sapori”.

Il programma della XIX Edizione di Fiera Agricola è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.

redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

