 Festival di Sanremo: la Questura di Imperia in prima linea con un maxi-dispositivo per la sicurezza

In vista del Festival di Sanremo, la Questura di Imperia ha predisposto un articolato dispositivo di sicurezza volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alla città di Sanremo, che durante la manifestazione registra un significativo aumento delle presenze e dei flussi di persone.

Il Festival rappresenta non solo un grande evento mediatico, ma anche un appuntamento di rilievo nazionale, con importanti ricadute sul territorio, sulla mobilità e sull’economia locale. Proprio per questo, la pianificazione delle misure di sicurezza prende avvio con largo anticipo, attraverso un’attenta analisi dei rischi e la costruzione di un sistema multilivello, capace di rispondere in modo efficace a ogni possibile scenario.

In qualità di Autorità tecnica provinciale di Pubblica Sicurezza, il Questore coordina e predispone a livello tecnico-operativo l’intera “macchina della sicurezza”, assicurando l’integrazione delle diverse componenti e la piena funzionalità del dispositivo. Un ruolo centrale è svolto dal costante confronto interistituzionale, che si concretizza nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto e in tavoli tecnici operativi progressivamente più ravvicinati con l’avvicinarsi dell’evento, finalizzati alla condivisione delle informazioni, alla valutazione delle criticità e alla definizione delle strategie di intervento.

Il dispositivo vede l’impiego coordinato di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, nonché delle specialità quali Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, unità cinofile, artificieri e reparti altamente specializzati. L’obiettivo è garantire un presidio capillare del territorio, una gestione ordinata dei flussi, la sicurezza degli eventi collaterali, la prevenzione delle minacce e la capacità di intervento immediato.

Particolare attenzione è rivolta anche alla possibile insorgenza di manifestazioni estemporanee, spesso legate alla visibilità dell’evento. Tali dinamiche vengono costantemente monitorate, con l’intento di assicurare il diritto di espressione nel pieno rispetto della sicurezza delle persone e del regolare svolgimento della manifestazione.

L’obiettivo finale è permettere a cittadini, artisti, operatori e visitatori di vivere i giorni del Festival in un clima di serenità, garantendo una Sanremo accogliente, sicura e ordinata.

