Ferrarini (FdI) “Nuova scuola superiore ad Ardea un risultato della nostra politica del fare”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia della pubblicazione da parte della Città Metropolitana di Roma lo scorso 31 dicembre, del bando di gara propedeutico alla costruzione di una scuola superiore ad Ardea. Parliamo di un impegno di spesa di circa 7 milioni di euro, che va a colmare un vero e proprio vulnus educativo ed infrastrutturale che vede un territorio vasto e popoloso come quello del Comune di Ardea, ad oggi privo di un istituto scolastico superiore. Una mancanza che ha arrecato per anni gravi disagi a studenti e famiglie. Un tema, quello del diritto allo studio, che mi è particolarmente caro, da padre di due ragazzi, e che è stato una delle mie prime iniziative da Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Valentini. Dopo il definanziamento dell’opera da parte del Sindaco Virginia Raggi infatti, grazie ad una visione pragmatica e concreta che vede il nostro impegno politico ed istituzionale rivolto in primo luogo al fare, indipendentemente dall’essere al governo o all’opposizione, abbiamo inteso svolgere una funzione di ascolto degli enti locali e quindi di stimolo verso tutte le forze presenti in Consiglio, affinchè quella che ritenevamo fosse una priorità nell’interesse del territorio, fosse condivisa e messa all’ordine del giorno. Per questo, dopo un lungo e paziente lavoro di interlocuzione nella messa a punto del provvedimento in ogni suo passaggio, plaudo nel vedere concretizzarsi un opera importante per il territorio di Ardea, che porterà grandi benefici anche per le famiglie e gli studenti della vicina Pomezia, accomunati dalle medesime esigenze di avere un servizio scolastico potenziato nella sua capacità di offerta. Le idee accendono il cambiamento, la concretezza lo realizza”. Così in una nota il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e candidato Sindaco del centrodestra ad Albano Laziale Massimo Ferrarini.