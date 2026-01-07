Ferrarini “Accreditamento regionale della rete delle cure palliative della Asl Roma 6 importante passo avanti verso l’umanizzazione delle cure”

“L’accreditamento regionale della Rete delle Cure Palliative della ASL Roma 6 rappresenta un importante risultato per la qualità dell’assistenza territoriale e per la umanizzazione delle cure. Grazie al lavoro congiunto tra Regione Lazio, Asl Roma 6 ed i partner del privato accreditato, sul nostro territorio si potranno garantire percorsi di cura coerenti, tempestivi e centrati sulla persona, affinché pazienti e famiglie siano adeguatamente accompagnati nei momenti di maggiore fragilità. La Rete delle Cure Palliative accreditata opererà in piena sinergia con i servizi sanitari pubblici e privati, promuovendo l’appropriatezza delle cure, l’integrazione professionale e la continuità assistenziale tra i diversi ambiti: ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare, in conformità alle politiche regionali di potenziamento dei servizi sul territorio. Il mio plauso va al Presidente Francesco Rocca, all’Assessore Giancarlo Righini, al Direttore Generale della Asl Roma 6 Giovanni Profico, ed a tutti coloro che hanno lavorato per l’ottenimento di questo importante risultato, che rappresenta un significativo passo avanti verso l’umanizzazione delle cure ed il rispetto del valore della persona umana”. Così in una nota Massimo Ferrarini, candidato Sindaco di Albano Laziale per il centrodestra.