Ferentino, “L’Amore ha Vinto”: Gianluca Quadrini e Maurizio Berretta al fianco di Lorenzo Sabellico per una rinascita nel segno di Thomas

​FERENTINO (FR) – Una giornata di profonda riflessione e impegno sociale quella vissuta oggi a Ferentino, in occasione della presentazione del libro “L’amore ha vinto” di Lorenzo Sabellico. L’evento ha visto la partecipazione attiva del Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, e del Consigliere Comunale di Ferentino, Maurizio Berretta, uniti nel sostenere il messaggio di speranza nato dall’associazione “L’Albero di Thomas”.

​L’incontro ha rappresentato un momento di forte coesione per la comunità locale. Al centro del dibattito, la capacità di trasformare il dolore indicibile per la perdita del giovane Thomas Bricca in una missione collettiva: aiutare i ragazzi a ritrovare il proprio “luogo del cuore” e la forza per superare le paure più profonde.

​”Voglio rivolgere un ringraziamento dal profondo del cuore all’autore, Lorenzo Sabellico”, ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Il suo coraggio nel mettere a nudo il proprio vissuto per donare speranza agli altri è un atto di generosità rara. Un ringraziamento va anche al Consigliere Maurizio Berretta per la sensibilità dimostrata e per aver promosso questo momento di confronto nella sua città. Quando le istituzioni, dalla Provincia al Comune, si stringono attorno a progetti come ‘L’Albero di Thomas’, dimostrano che la politica sa ancora essere vicina ai bisogni reali dell’anima dei nostri territori.”

​Anche il Consigliere Comunale Maurizio Berretta ha espresso parole di stima e vicinanza: “Ferentino risponde con il cuore a questo appello. Accogliere Lorenzo e la sua testimonianza significa dare voce a tutti quei giovani che cercano un senso e una direzione. Continueremo a lavorare affinché questo ‘Albero’ metta radici sempre più profonde nella nostra comunità.”

​L’evento di oggi ha ribadito che il libro non è solo un titolo, ma un progetto concreto: i proventi delle vendite saranno destinati a iniziative educative e di supporto per i giovani, trasformando la memoria di Thomas in un’opportunità di crescita e protezione per i suoi coetanei.

​Con questa iniziativa, Ferentino e la Provincia di Frosinone confermano la volontà di non lasciare nessuno indietro, puntando sulla solidarietà come unico antidoto all’indifferenza.