lunedì, Dicembre 22, 2025

salute

Ultime notizie

Femminicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni: uccide la compagna e si lancia dal balcone

CRONACA ITALIANA
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

La vittima è Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città. Ferita la madre 75enne che ha assistito all’aggressione

NAPOLI – Tragedia nel pomeriggio a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Intorno alle 16.30, in via Ragone, un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la compagna e poi si è tolto la vita lanciandosi dal tetto del palazzo.

La vittima è Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città e titolare della pasticceria Tirrena. A colpirla con un coltello è stato Diego Di Domenico, anche lui quarantenne. Dopo l’aggressione mortale, l’uomo è salito sul tetto dell’edificio e si è gettato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente. È morto sul colpo.

Nel tentativo di difendere la figlia è rimasta ferita anche la madre della donna, 75 anni, presente al momento dell’aggressione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, la coppia non conviveva. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore.

 fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Intanto Israele continua ad espandersi in Cisgiordania. Illegalmente
Next article
controlli alla caccia: sequestrato richiamo acustico elettromagnetico dAi carabinieri forestale
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025