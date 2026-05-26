Federsanità ANCI Lazio, approvato il bilancio. Magliocchetti: “Conti in ordine, ora rilanciamo il cantiere dei nuovi progetti”

Si è svolta ieri l’Assemblea di Federsanità ANCI Lazio alla presenza del Presidente Arturo Cavaliere e del Segretario generale di Federsanità ANCI Lazio, Manuel Magliocchetti.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e la programmazione delle attività per i prossimi mesi, con particolare attenzione al rilancio delle progettualità e delle iniziative rivolte agli enti locali e al sistema sociosanitario regionale. Nel corso dell’Assemblea è intervenuto il Revisore dei Conti, Lido Buzzico, che ha certificato la regolarità e la correttezza del bilancio, confermando la solidità della gestione amministrativa e contabile dell’associazione. – “L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio importante e certifica un dato chiaro: Federsanità ANCI Lazio ha conti in ordine, una gestione solida e una struttura credibile – dichiara Manuel Magliocchetti, Segretario generale di Federsanità ANCI Lazio –. Questo ci permette di guardare avanti con fiducia e di rilanciare il cantiere dei nuovi progetti, rafforzando il lavoro di rete tra sanità, amministrazioni locali e territori. Nei prossimi mesi lavoreremo per consolidare quanto costruito e mettere in campo nuove iniziative, valorizzando sempre di più il ruolo di Federsanità come luogo di confronto, supporto e innovazione per le comunità del Lazio”. – L’Assemblea ha quindi condiviso le linee programmatiche dei prossimi mesi, confermando l’impegno dell’associazione nel rafforzare il raccordo tra istituzioni sanitarie e autonomie locali.