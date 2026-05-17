Fatti di Modena – Il Presidente Gaetano Manfredi esprime solidarietà al Sindaco Mezzetti e alla cittadinanza

Il Presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, esprime profondo cordoglio e sentita solidarietà al Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e a tutta la comunità modenese in seguito al gravissimo episodio avvenuto nel centro della città, dove diverse persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un’auto.

“A nome di tutti i sindaci italiani e mio personale – ha dichiarato Manfredi – desidero far pervenire al collega Massimo Mezzetti e alla città di Modena la nostra più sentita vicinanza. Siamo profondamente scossi da questo atto brutale che ha colpito cittadini innocenti nel cuore della loro vita quotidiana. Il nostro pensiero va innanzitutto ai feriti e alle loro famiglie, a cui auguriamo una pronta guarigione, con la speranza che chi versa in condizioni più critiche possa superare questo momento drammatico.

“Le città italiane restano unite contro ogni forma di violenza che tenti di minare la sicurezza e la serenità delle nostre comunità. Siamo al fianco dell’amministrazione comunale di Modena in questo momento di dolore e sconcerto”, ha concluso il Presidente dell’Anci

Foto dal Sito Istituzionale ANCI