Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi sportivi per il 2026 che lo vedranno impegnato ancora una volta nel Campionato Italiano Gran Turismo. Nel giardino dell’Hotel al Parco a Pieve di Soligo, accompagnato da amici, familiari e sponsor, Fascicolo ha tolto i veli alla nuova vettura: sarà sempre lo stesso modello del 2025, una Mercedes AMG GT3 con una livrea differente e affidata ad un nuovo team, Stratia Motorsport, compagine svizzera nata lo scorso settembre e che debutterà in pista quest’anno.

Fascicolo ha voluto ringraziare tutti gli sponsor che lo hanno sostenuto lo scorso anno in cui è stato protagonista sempre nel Campionato Italiano Gran Turismo, nella serie Endurance con il team Antonelli Motorsport. Per il 2026 quindi cambio di scuderia, anche se la collaborazione con Antonelli continua viste le sinergie tra le due realtà sportive. Ad inaugurare la giornata è stato Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, paese di origine del pilota, che ha sottolineato la passione e la determinazione dell’amico Fascicolo. A prendere parola anche Gianfranco Fantuzzi, ingegnere che fa parte del team Stratia.

“Mi appresto ad affrontare una nuova stagione di corse – ha dichiarato Beppe – e ancora non sono stanco. Se sono qui alla vigilia di un nuovo campionato lo devo alla mia famiglia e a voi che siete sempre al mio fianco: pertanto vi ringrazio ancora una volta. Sono pronto e motivato per iniziare questa nuova avventura e ringrazio il team Stratia per avermi concesso questa opportunità”.

Nel 2026, quindi Fascicolo correrà ancora una volta nel Campionato Italiano Gran Turismo (dove è stato vicecampione Sprint nella stagione 2019 e campione Endurance nel 2023) nella classe GT3 Am Sprint. Il format prevede due gare per ogni fine settimana, con due piloti che si alterneranno alla guida (il nuovo compagno di Fascicolo sarà Alexey Denisov).

Il calendario del 2026 vedrà il debutto sul tracciato di Imola dal 24 al 26 aprile, quindi Vallelunga dal 22 al 24 maggio, Mugello dal 24 al 26 luglio e finale a Monza dal 9 all’11 ottobre.