Explora, molto più di un museo: un luogo dove crescere insieme

Tra gioco, inclusione e futuro, un’esperienza che resta

Ci sono luoghi che non si limitano a intrattenere. Explora è uno di questi. La sensazione, visitandolo, è quella di trovarsi in uno spazio vivo, dove ogni scelta – dai materiali agli allestimenti – è pensata per far sentire ogni bambino accolto, competente, protagonista.

L’esperienza non si ferma alle installazioni. I laboratori creativi, scientifici e STEM accompagnano la visita e la arricchiscono, offrendo occasioni per sperimentare, costruire, sbagliare e riprovare. Nei giorni di eventi speciali e ricorrenze internazionali, il museo cambia volto e propone attività nuove, che invitano alla cooperazione e al rispetto per gli altri e per l’ambiente.

Uno degli aspetti che colpisce di più è l’attenzione all’accessibilità. Dall’area esterna con giochi inclusivi e pavimentazione antitrauma, fino agli spazi interni con mappe tattili, comunicazione in Braille, CAA e video in LIS, tutto è pensato per permettere una fruizione reale, non solo dichiarata. E poi c’è il personale, preparato e presente, capace di fare davvero la differenza.

Explora continua anche fuori dal museo grazie a Explora Education, la piattaforma online che mette a disposizione gratuitamente risorse didattiche per insegnanti ed educatori. Un’estensione naturale dell’esperienza fisica, che porta il metodo “imparare facendo” anche in classe e a casa.

All’esterno, l’area verde gratuita è una pausa preziosa: uno spazio protetto dove giocare, socializzare e rallentare. Il bookshop, invece, è una tappa obbligata per chi vuole portare a casa un pezzo di quell’esperienza, tra libri, giochi educativi e incontri dedicati alla lettura.

Explora nasce da un progetto di rigenerazione urbana che ha restituito alla città uno spazio storico, trasformandolo in un luogo aperto, condiviso e orientato al futuro. E forse è proprio questo il suo valore più grande: essere un museo che non si limita a raccontare il mondo ai bambini, ma li invita a esplorarlo, capirlo e immaginarlo diverso.

Informazioni utili