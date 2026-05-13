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Evoluzione e Libertà, grande successo per la prima Assemblea Nazionale

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
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Author: redazione
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10 maggio 2026 – Grande successo per la prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà, svoltasi sabato 9 maggio, nella prestigiosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici a Roma. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico tra delegati, amministratori e cittadini interessati, segnando ufficialmente l’inizio di un nuovo percorso politico di Evoluzione e Libertà.

A moderare il programma di interventi è stato il giornalista Claudio Brachino, che ha guidato il dibattito tra approfondimenti politici e analisi dell’attualità. L’assemblea ha goduto della presenza di numerose autorità e figure istituzionali e politiche, tra cui il Consigliere capitolino Rachele Mussolini e Fabio Capolei del Consiglio Regionale del Lazio, la cui partecipazione ha sottolineato l’interesse crescente verso questo progetto.

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A fare gli onori di casa sono stati i vertici del partito: il Presidente Mirko Greco, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini. Durante i loro interventi e quelli degli altri rappresentati del partito sono stati presentati i punti cardine di Evoluzione e Libertà, fondati su una visione che coniuga innovazione, tutela delle libertà individuali e rilancio economico.

Ad aprire le danze degli interventi dellevento il Presidente Mirko Greco:

Siamo estremamente soddisfatti della grande affluenza alla prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà. Vedere così tante persone mosse dalla passione e dal desiderio di conoscere il nostro progetto politico ci riempie di orgoglio. Dalla nostra fondazione, lo scorso 4 luglio, il partito sta compiendo passi da gigante. Confermiamo il nostro impegno: siamo e saremo sempre un partito al servizio del popolo. Viva Evoluzione e Libertà!

Molto soddisfatto anche il Segretario Nazionale Giuseppe Basile:

È motivo di grande orgoglio constatare linteresse e lentusiasmo che circondano il nostro progetto. In meno di un anno dalla fondazione, Evoluzione e Libertà ha compiuto passi da gigante: abbiamo già inaugurato 12 sedi nazionali e 4 internazionali, potendo contare sul supporto di diversi consiglieri regionali. Siamo una forza giovane, radicata tra la gente e sostenuta da un numero crescente di tesserati. Da oggi il nostro impegno si estende a 360°: siamo pronti a sfidare il futuro e saremo presenti alle prossime elezioni regionali in Abruzzo, Sicilia e per il rinnovo del consiglio a Salerno. Sono profondamente soddisfatto della nostra squadra.

Ha poi concluso lintroduzione allAssemblea Nazionale il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini:

In occasione della prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti i partecipanti. Il nostro partito nasce oggi con forza e vigore, ponendosi lobiettivo prioritario di restare accanto alla gente e onorare i valori della cristianità. Questa giornata ha rappresentato un altissimo esempio di democrazia. Ringrazio il Presidente Mirko Greco e il Segretario Nazionale Giuseppe Basile: lavorerò al loro fianco e per tutti i cittadini, con la missione di riportare la persona al centro dellagenda politica e tutelare le fasce più deboli della società.

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