ETI Viaggi: programmazione record per il Mar Rosso a Sharm El Sheikh



Voli da 6 città italiane, offerte all inclusive competitive e un posizionamento sempre più forte come player europeo del turismo organizzato

ETI – Express Travel International, rafforza in modo deciso la propria presenza sul mercato del Mar Rosso e annuncia una programmazione estiva su Sharm El Sheikh ampia, strategica e capillare, con partenze da Napoli, Bari, Roma, Milano, Venezia e Verona. Un’operazione che testimonia la solidità e la crescita costante del brand, frutto di un investimento strutturato sulle principali basi di traffico italiane e su una programmazione sempre più integrata e competitiva. Eti Viaggi si conferma un protagonista consolidato del turismo europeo, in grado di coniugare capacità operativa, forza contrattuale e un’offerta articolata sulle principali destinazioni leisure del Mediterraneo e del Mar Rosso.

All’interno del piano operativo complessivo, emergono alcune direttrici commerciali particolarmente significative. Particolare rilevanza è riservata ai mercati di Napoli e Verona, considerati i più performanti della programmazione, sia in termini di volumi che di continuità di domanda. Due basi strategiche che si confermano trainanti all’interno del network voli, grazie a una risposta particolarmente solida da parte del trade e del pubblico finale. Su queste direttrici si concentra un’attenzione dedicata, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente risultati già altamente positivi e rafforzare la presenza del brand nei bacini di riferimento.

Tra le proposte più competitive della stagione spiccano i pacchetti speciali di agosto con partenze da Napoli e Verona, pensati per offrire un’esperienza completa nel Mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il pacchetto con partenza ogni venerdì da Napoli parte da 818,00 Euro prezzo finito e include:

volo A/R

transfer

bagagli

assicurazione

soggiorno all inclusive

Da Verona, invece, il pacchetto con partenza ogni giovedì è disponibile a partire da 828,00 Euro prezzo finito, con gli stessi servizi inclusi:

volo A/R

transfer

bagagli

assicurazione

soggiorno all inclusive

Due proposte altamente competitive che confermano la volontà di Eti Viaggi di offrire al mercato italiano soluzioni complete, trasparenti e ad alto valore aggiunto per una delle destinazioni più richieste dell’estate.

Eti Viaggi introduce inoltre un vantaggio distintivo per chi sceglie un pacchetto volo + soggiorno presso i Red Sea Hotels: il late check-out gratuito, un benefit raro e un plus esclusivo nel panorama attuale del Mar Rosso e pensato per migliorare sensibilmente l’esperienza del cliente finale.

Hurghada strategica: da Lubiana e apertura al solo soggiorno

La programmazione su Hurghada si articola su due direttrici innovative:

Voli da Lubiana , soluzione strategica e altamente comoda per il bacino del Nord-Est Italia (Friuli Venezia Giulia incluso)

, soluzione strategica e altamente comoda per il bacino del Nord-Est Italia (Friuli Venezia Giulia incluso) Vendita solo land (solo soggiorno), che consente a tutte le agenzie italiane di prenotare hotel e resort senza obbligo di pacchetto volo

Eti Viaggi sottolinea con forza un messaggio chiave al mercato: l’offerta non si limita ai Red Sea Hotels. Grazie alla storica collaborazione con il proprio DMC CET, il gruppo dispone di contratti con le principali catene alberghiere del Mar Rosso, garantendo sempre le migliori condizioni economiche disponibili sul mercato internazionale.

Il tour operator consolida il suo posizionamento di colosso europeo del turismo organizzato, con una capacità contrattuale e operativa che va ben oltre la dimensione di operatore emergente sul mercato italiano.

Un posizionamento supportato da:

ampiezza della programmazione voli

forza contrattuale alberghiera

pricing competitivo e trasparente

flessibilità commerciale per le agenzie

Eti Viaggi ribadisce così la propria visione: non solo vendere destinazioni, ma costruire un ecosistema di prodotto stabile, competitivo e riconoscibile a livello europeo nel segmento Mar Rosso.