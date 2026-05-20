ETI Viaggi apre il primo ufficio in Italia a Napoli



Con la recente nomina di Claudio Guzovich Direttore Commerciale Italia, il tour operator rafforza la propria presenza sul mercato italiano e consolida la crescita internazionale

ETI– Express Travel International, uno dei maggiori operatori turistici specializzati in Egitto in Europa, annuncia l’apertura del primo ufficio in Italia a Napoli e la nomina di Claudio Guzovich come Direttore Commerciale Italia, un doppio passaggio strategico che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo sul mercato nazionale. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza sul territorio italiano, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggio e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante.

Attivo dal 1998, ETI trasporta oggi oltre 600.000 passeggeri all’anno e opera con società proprie in 12 Paesi europei, consolidando nel tempo una posizione di rilievo nel panorama turistico internazionale. Grazie a una crescita costante, a un modello integrato e a una forte specializzazione sulla destinazione Egitto, il gruppo è diventato uno dei principali player europei dedicati al Mar Rosso, distinguendosi per affidabilità, qualità dei servizi e controllo diretto dell’intera filiera turistica.

Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti:

ETI Viaggi , tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e Mar Rosso;

, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e Mar Rosso; Red Sea Hotels , catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel Mar Rosso;

, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel Mar Rosso; CET Cairo Express, DMC fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l’Egitto con oltre 40 anni di esperienza, offre servizi di incoming e gestione operativa locale, con un approccio completamente tailor made.

L’apertura dell’ufficio di Napoli rappresenta un passaggio chiave nella strategia di consolidamento del brand sul mercato italiano, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il trade e garantire un supporto diretto alle agenzie partner.

La crescita di ETI in Italia passa attraverso una presenza diretta sul territorio e la costruzione di relazioni solide con il trade. In quest’ottica, Napoli rappresenta un hub strategico per lo sviluppo del mercato e un segnale concreto della volontà del gruppo di investire a lungo termine nel nostro Paese.

La nomina di Claudio Guzovich, in carica da poco, rafforza ulteriormente questa strategia. La sua esperienza nel settore turistico e la conoscenza del mercato saranno determinanti per sviluppare la rete commerciale, consolidare le partnership esistenti e ampliare la presenza del brand sul territorio italiano.

“Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per ETI. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa”, afferma Claudio Guzovich.

Grazie a un modello integrato che unisce tour operating, gestione alberghiera e servizi DMC, ETI è in grado di offrire un prodotto altamente controllato lungo tutta la filiera, garantendo standard qualitativi elevati, assistenza costante e soluzioni su misura per ogni tipologia di cliente.

Chi è ETI

ETI è stato fondato nel 1998 a Francoforte sul Meno da Maja-Jennifer Köhl e Mohamed Samir, con l’obiettivo chiaro di specializzarsi nei pacchetti vacanze per l’Egitto.

Oggi ETI è presente con società proprie in Italia, Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.