Esplode una bombola di gas, vittima un settantenne

Altipiani di Arcinazzo, La forte deflagrazione fa sbalzare l’uomo sulla strada

Nel tardo pomeriggio di oggi, nel centro degli Altipiani di Arcinazzo, in adiacenza di piazza Suria, nel Comune di Trevi Nel Lazio, in una palazzina appartamento è esplosa una bombola di gas. L’esplosione ha distrutto l’appartamento al terzo piano con notevoli danni alla struttura, ed ha coinvolto il settantenne proprietario dell’immobile Luigi Calami che dalla forte deflagrazione è stato sbalzato dal balcone della propria abitazione al suolo della strada sottostante, morendo sul colpo. E’ da capire se è stata una reazione dell’esplosione o se lo stesso nella speranza di scampare allo scoppio abbia deciso di lanciarsi dal balcone. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Fiuggi per spegnere l’incendio divampato mettendo in sicurezza l’area, giunti anche gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo che lascia moglie e due figli. Sul posto anche i ​Carabinieri della locale stazione di Trevi, che hanno transennato la zona ed hanno attuato tutti i provvedimenti del caso, per ricostruire l’intera dinamica.

