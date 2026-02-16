Esercito: il “Galilei” di Civitavecchia in visita al COMVIE

Tre giornate e cinque classi al Polo Culturale della “Caserma Giorgi”

CIVITAVECCHIA (RM) – Si è concluso un ciclo di visite di alcune classi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Civitavecchia, presso il polo culturale sito nella Caserma MOVM “Capitano Luigi Giorgi”, sede del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito (COMVIE).

Gli studenti sono stati accolti dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, Comandante del COMVIE, e hanno visitato la Biblioteca e il Museo Storico, dove il Direttore, Tenente Colonnello Fabrizio Santillo, ha condotto i ragazzi alla scoperta del patrimonio librario di oltre sessantaduemila volumi e decine di collezioni di riviste militari, sia italiane sia straniere e circa diecimila carte geografiche e topografiche. Dopo aver seguito un breve excursus storico della Biblioteca e della Scuola di Guerra dell’Esercito, gli studenti hanno potuto ammirare alcuni dei volumi più antichi custoditi, tra i quali testi seicenteschi e settecenteschi provenienti da donazioni risalenti alla Casa Savoia.

La visita è proseguita nel Museo Storico, che custodisce, tra l’altro, il Regio Decreto di costituzione della “Scuola Superiore di Guerra” del 11 marzo 1867, gli elenchi e i registri dei frequentatori dei Corsi di Stato Maggiore e immagini e foto che illustrano l’evoluzione dell’Istituto nelle sue sedi di Torino e Civitavecchia.

Gli studenti si sono poi soffermati sul sacrario, sulle cui pareti sono incisi i nomi di tutti gli Ufficiali di Stato Maggiore caduti in tutte le guerre a partire dal 1848, e nel cui centro insiste il monumento con l’emblema della Scuola di Guerra, realizzato in pietra grezza del Carso e sul quale è inciso il motto “Alere Flammam” dell’odierno Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito.

L’ingente patrimonio culturale custodito nella Biblioteca del COMVIE ormai da diversi anni è meta di visite da parte di associazioni, studenti e popolazione locale, che può anche beneficiare di un servizio di prestito, a testimonianza di una consolidata sinergia tra il Comando e il territorio circostante.

Occhiello: Il patrimonio culturale della Difesa custodito dal COMVIE in favore di 120 studenti civitavecchiesi.

FONTE: COMVIE – Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito

