Esercito, formazione avanzata al COMVIE e all’80° “Roma”

A Civitavecchia e a Monte Romano due corsi a favore del personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri

CIVITAVECCHIA (RM), 1 giugno 2026 – Si sono appena conclusi due importanti corsi di formazione presso il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito di Civitavecchia e il dipendente 80° reggimento “Roma” di Monte Romano, con la partecipazione complessiva di oltre trenta militari, provenienti sia dall’Esercito, sia dall’Arma dei Carabinieri.

In particolare, presso l’80° reggimento “Roma”, si è svolto dal 18 al 29 maggio l’8° Corso per la pianificazione di attività tattiche/compiti tattici a livello minore unità (PPMU), in favore di dodici frequentatori provenienti dai Centri di Addestramento Tattico/Centri di Preparazione delle Forze dell’Esercito. Il corso – tenuto da personale istruttore appartenente al Centro di Competenza Tattica della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino – ha avuto lo scopo di far acquisire un’adeguata capacità di analisi e di problem solving, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti procedurali di pianificazione proposti nell’ambito di unità senza staff. In particolare, gli allievi hanno seguito un modulo teorico incentrato su elementi di dottrina generale riferiti alla tipologia di operazioni militari e ai relativi approcci, alle attività tattiche e ai compiti tattici, alle forme di manovra, alle joint function, agli schemi concettuali (framework), alle misure di coordinamento e controllo ed elementi di dottrina analitica riguardanti strumenti procedurali funzionali alla pianificazione e condotta di un’operazione a livello minore unità. L’ultimo modulo pratico è stato incentrato sulle procedure di pianificazione mediante l’utilizzo dei relativi supporti (Opord Shell) e sui principi d’impiego di unità/assetti a livello minore unità.

Contemporaneamente, a Civitavecchia, il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito ha condotto il 7° corso per Observer/Coach-Trainer per Posti Comando, in favore di personale proveniente dall’area operativa dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Per la prima volta, infatti, la partecipazione a tale corso è stata estesa anche all’area interforze, al fine di uniformare il livello di preparazione del personale da impiegare nelle esercitazioni per Posti Comando. Strutturato su tre settimane e condotto dal Dipartimento Esercitazioni in concomitanza con l’esercitazione “Pegaso 1/2026”, il corso si è aperto con una prima fase teorica, in cui sono stati descritti i principali riferimenti normativi nazionali e della NATO per la pianificazione e condotta di esercitazioni per Posti Comando, a cui ha fatto seguito una fase pratica, incentrata sull’effettuazione di un training on job. Ciascuno dei partecipanti ha, così, avuto la possibilità di affiancarsi al personale O/C-T già qualificato, titolare della valutazione, mettendo in pratica tutte le conoscenze teoriche acquisite nelle settimane precedenti e potendo così operare fattivamente nell’ambito del settore della simulazione avanzata.

Grazie a tali corsi, il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito e i relativi reggimenti dipendenti, tra cui l’80° “Roma”, si confermano quali eccellenze non solamente sotto il profilo addestrativo ed esercitativo, ma anche formativo, aprendosi alle altre Forze Armate.

OCCHIELLO: Alle lezioni hanno partecipato complessivamente oltre trenta militari.

FONTE: COMVIE – Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, Civitavecchia (RM).

al COMVIE e all’80° “Roma”

A Civitavecchia e a Monte Romano due corsi a favore

del personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri

CIVITAVECCHIA (RM), 1 giugno 2026 – Si sono appena conclusi due importanti corsi di formazione presso il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito di Civitavecchia e il dipendente 80° reggimento “Roma” di Monte Romano, con la partecipazione complessiva di oltre trenta militari, provenienti sia dall’Esercito, sia dall’Arma dei Carabinieri.

In particolare, presso l’80° reggimento “Roma”, si è svolto dal 18 al 29 maggio l’8° Corso per la pianificazione di attività tattiche/compiti tattici a livello minore unità (PPMU), in favore di dodici frequentatori provenienti dai Centri di Addestramento Tattico/Centri di Preparazione delle Forze dell’Esercito. Il corso – tenuto da personale istruttore appartenente al Centro di Competenza Tattica della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino – ha avuto lo scopo di far acquisire un’adeguata capacità di analisi e di problem solving, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti procedurali di pianificazione proposti nell’ambito di unità senza staff. In particolare, gli allievi hanno seguito un modulo teorico incentrato su elementi di dottrina generale riferiti alla tipologia di operazioni militari e ai relativi approcci, alle attività tattiche e ai compiti tattici, alle forme di manovra, alle joint function, agli schemi concettuali (framework), alle misure di coordinamento e controllo ed elementi di dottrina analitica riguardanti strumenti procedurali funzionali alla pianificazione e condotta di un’operazione a livello minore unità. L’ultimo modulo pratico è stato incentrato sulle procedure di pianificazione mediante l’utilizzo dei relativi supporti (Opord Shell) e sui principi d’impiego di unità/assetti a livello minore unità.

Contemporaneamente, a Civitavecchia, il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito ha condotto il 7° corso per Observer/Coach-Trainer per Posti Comando, in favore di personale proveniente dall’area operativa dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Per la prima volta, infatti, la partecipazione a tale corso è stata estesa anche all’area interforze, al fine di uniformare il livello di preparazione del personale da impiegare nelle esercitazioni per Posti Comando. Strutturato su tre settimane e condotto dal Dipartimento Esercitazioni in concomitanza con l’esercitazione “Pegaso 1/2026”, il corso si è aperto con una prima fase teorica, in cui sono stati descritti i principali riferimenti normativi nazionali e della NATO per la pianificazione e condotta di esercitazioni per Posti Comando, a cui ha fatto seguito una fase pratica, incentrata sull’effettuazione di un training on job. Ciascuno dei partecipanti ha, così, avuto la possibilità di affiancarsi al personale O/C-T già qualificato, titolare della valutazione, mettendo in pratica tutte le conoscenze teoriche acquisite nelle settimane precedenti e potendo così operare fattivamente nell’ambito del settore della simulazione avanzata.

Grazie a tali corsi, il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito e i relativi reggimenti dipendenti, tra cui l’80° “Roma”, si confermano quali eccellenze non solamente sotto il profilo addestrativo ed esercitativo, ma anche formativo, aprendosi alle altre Forze Armate.

OCCHIELLO: Alle lezioni hanno partecipato complessivamente oltre trenta militari.

FONTE: COMVIE – Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, Civitavecchia (RM).