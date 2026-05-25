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Esercito e scuole insieme per l’alzabandiera: una giornata dedicata ai valori e alle prospettive professionali

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Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
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Esercito e scuole insieme per l’alzabandiera: una giornata dedicata ai valori e alle prospettive professionali
Esercito e scuole insieme per l’alzabandiera: una giornata dedicata ai valori e alle prospettive professionali

Caserta, 22 maggio 2025 – Ieri mattina, nello stadio comunale di San Cipriano d’Aversa (CE), i militari della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e circa 400 tra studenti e docenti del Liceo Scientifico “E. G. Segre” e dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” hanno preso parte alla cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del Sindaco di San Cipriano d’Aversa, dottor Vincenzo Caterino, e della Dirigente scolastica del “Segre”, dottoressa Rosa Lastoria.

Sulle note dell’Inno nazionale, eseguito dalla fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, un militare e uno studente hanno issato il Tricolore, simbolo dei valori condivisi tra l’Esercito e le istituzioni scolastiche.

A seguire, nell’aula magna dell’Istituto “Segre”, si è svolta una conferenza durante la quale gli studenti hanno potuto approfondire i valori alla base della scelta di servire il Paese e rivolgere ai militari dell’Infoteam domande sui percorsi concorsuali, sulle opportunità formative e sulle prospettive professionali offerte dall’Esercito Italiano.

2.Lalzabandiera con gli alunni e i docenti 1
1.Linno suonato dalla fanfara
3.Un momento della conferenza
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Daniela Del Prete
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete, nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022. Premi: Ha ricevuto il Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia, un premio a Barcellona per la web tv e il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022

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