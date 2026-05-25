Esercito e scuole insieme per l’alzabandiera: una giornata dedicata ai valori e alle prospettive professionali

Caserta, 22 maggio 2025 – Ieri mattina, nello stadio comunale di San Cipriano d’Aversa (CE), i militari della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e circa 400 tra studenti e docenti del Liceo Scientifico “E. G. Segre” e dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” hanno preso parte alla cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del Sindaco di San Cipriano d’Aversa, dottor Vincenzo Caterino, e della Dirigente scolastica del “Segre”, dottoressa Rosa Lastoria.

Sulle note dell’Inno nazionale, eseguito dalla fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, un militare e uno studente hanno issato il Tricolore, simbolo dei valori condivisi tra l’Esercito e le istituzioni scolastiche.

A seguire, nell’aula magna dell’Istituto “Segre”, si è svolta una conferenza durante la quale gli studenti hanno potuto approfondire i valori alla base della scelta di servire il Paese e rivolgere ai militari dell’Infoteam domande sui percorsi concorsuali, sulle opportunità formative e sulle prospettive professionali offerte dall’Esercito Italiano.