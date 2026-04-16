ENERGIA, LAZZARI (FEOLI): AIUTI A IMPRESE E SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITA’ PER SALVARE ECONOMIA EUROPEA

“Il fallimento dei colloqui di Islamabad tra Iran e Usa e il blocco dello stretto di Hormutz rappresentano due pessime notizie per l’Europa e la sua economia. I rincari del gas pesano infatti sulla produzione industriale e, conseguentemente, sui consumi: aumentano il costo del gas, aumentano i costi di produzione e i prezzi al consumo. Nonostante con i rigassificatori la capacità italiana sia aumentata, il made in Italy rischia di pagare un conto salatissimo per l’aumento delle quotazioni di metano e petrolio. Tanti settori della nostra economia rischiano di essere fiaccati dalla crisi iraniana e il nostro export rischia un forte ridimensionamento. Non solo: l’aumento del petrolio per ora sta facendo lievitare il costo dei carburanti, con evidenti ricadute su trasporti, logistica e prezzi al consumo. Ma ben presto potremmo ritrovarci senza diesel e senza benzina, con i distributori vuoti e costretti al lockdown energetico. Per la nostra economia sarebbe un disastro. L’Europa deve subito intervenire e varare un piano d’emergenza su larga scala, prevedendo come quelli messi in campo per il Covid. Un bazooka per fermare la crisi energetica e sostenere le imprese e contenere carestia energetica e inflazione che purtroppo sono già una realtà. Per farlo è necessario sospendere subito il Patto di stabilità e studiare un piano di sostegni alle imprese. L’Europa deve prepararsi all’eventualità di una crisi di lunga durata, altrimenti sarà il continente che pagherà più caro il conflitto iraniano”.

Lo dichiara Luca Lazzari, segretario generale di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata)