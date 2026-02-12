ELLE VIAGGI: l’arte di scoprire l’Italia autentica attraverso tour culturali inediti



Esperienze intense per chi ama conoscere, non solo visitare

Nato dalla passione per il viaggio e per la scoperta dei territori meno conosciuti, Elle Viaggi è un tour operator italiano che propone un modo diverso di viaggiare: più consapevole, più profondo, più autentico. Con sede in Basilicata, nel cuore di un’Italia ancora tutta da esplorare, Elle Viaggi si distingue per la progettazione di itinerari originali e fuori dai circuiti turistici tradizionali, pensati per chi desidera conoscere il Paese attraverso l’arte, la storia, i borghi nascosti e le comunità locali.

L’elemento caratterizzante di Elle Viaggi risiede nella capacità di trasformare ogni viaggio in un’esperienza culturale completa, dove il territorio non è solo una destinazione ma un racconto da vivere. I tour sono concepiti come veri e propri percorsi narrativi, in cui l’arte, l’architettura, il paesaggio e le tradizioni dialogano tra loro, dando vita a esperienze immersive e coinvolgenti. Emblematiche in questo senso sono le proposte legate alla riscoperta di borghi poco noti, centri storici ricchi di fascino e luoghi d’arte lontani dal turismo di massa, valorizzati attraverso visite guidate, attività esperienziali e format innovativi.

Tra le proposte più originali di ElleViaggi spiccano i tour tematici legati all’arte e alla cultura, capaci di unire approfondimento storico e approccio esperienziale, così come gli itinerari che intrecciano patrimonio artistico, natura ed enogastronomia, declinati anche in pacchetti ad hoc pensati su misura per diverse esigenze di viaggio. Dai percorsi nei borghi lucani ai tour tra vigneti, castelli e paesaggi incontaminati, ogni esperienza è studiata per offrire uno sguardo sull’Italia meno conosciuta, mettendo al centro l’identità dei luoghi e delle persone che li abitano. Tra i punti di forza di ElleViaggi c’è la capacità di combinare arte, storia e gioco, come dimostra l’innovativo tour “Visita guidata di Tursi giocando a Toursikon”, un’esperienza immersiva che trasforma la visita culturale in una vera e propria avventura narrativa. Emblematici dei percorsi più suggestivi sono anche il Tour Borghi e Natura, un viaggio di tre giorni tra i Calanchi, il Parco del Pollino e il borgo storico della Rabatana, alla scoperta di paesaggi unici e tradizioni locali; il Tour tra Vigneti e Castelli, un’immersione tra storia, architettura e sapori del Vulture con degustazioni di vini locali e visite a castelli antichi; e il Wine Tour Basilicata, un itinerario enogastronomico con passeggiate in vigna, visite in cantina e approfondimenti dedicati alla cultura e all’identità del territorio.

Elle Viaggi adotta un approccio sartoriale alla creazione dei viaggi, curando ogni dettaglio e accompagnando il viaggiatore in tutte le fasi dell’esperienza. La dimensione umana è centrale: piccoli gruppi, rapporti diretti con guide, produttori e realtà locali, attenzione alla sostenibilità e al rispetto dei territori sono elementi fondamentali della filosofia dell’azienda.

Con ElleViaggi, il viaggio diventa uno strumento di conoscenza e scoperta: un invito a rallentare, ad andare oltre le mete più celebrate e a lasciarsi sorprendere dall’immenso patrimonio artistico, culturale e umano dell’Italia più autentica.