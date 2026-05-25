Elezioni amministrative a Fontana Liri: i vertici di Evoluzione e Libertà si congratulano con il neo sindaco Giuseppe Battista

I vertici nazionali di Evoluzione e Libertà, guidati dal Presidente Mirko Greco, dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile e dal Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini, esprimono le più vive congratulazioni a Giuseppe Battista per la splendida vittoria conseguita alle elezioni amministrative di Fontana Liri, in provincia di Frosinone. I leader del movimento hanno sottolineato l’importanza di questo successo, augurando al neo sindaco un proficuo lavoro al servizio della comunità.

Di seguito le dichiarazioni del Presidente Mirko Greco:

Mi complimento con Giuseppe Battista per la vittoria alle elezioni amministrative di Fontana Liri, questo successo segna una tappa fondamentale per la crescita del nostro partito e per il futuro del territorio. Rivolgo a Giuseppe le mie più sentite congratulazioni per questo meritato successo. I cittadini hanno scelto il cambiamento, la concretezza e un programma ambizioso ma concreto, capace di rilanciare il Comune. Battista ha davanti a sé una sfida importante, ma possiede tutte le qualità umane e politiche per fare un lavoro eccellente. Noi saremo al suo fianco in questo percorso, pronti a supportare ogni iniziativa che porti benessere e valore a Fontana Liri

Di seguito le dichiarazioni del Segretario Nazionale Giuseppe Basile:

La vittoria di Giuseppe Battista a Fontana Liri è un risultato straordinario che premia la serietà, la competenza e un progetto politico credibile, da sempre vicino ai bisogni reali dei cittadini. Come Evoluzione e Libertà, esprimiamo il nostro più vivo entusiasmo e le migliori congratulazioni a Battista. Siamo certi che Giuseppe saprà guidare Fontana Liri con la lungimiranza e la dedizione che lo contraddistinguono, avviando una stagione di crescita, trasparenza e sviluppo per tutta la comunità. A lui e alla sua squadra va il nostro pieno sostegno e l’augurio di un proficuo lavoro.

Di seguito le dichiarazioni del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini