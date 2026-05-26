Elezioni ad Albano Laziale: i complimenti di Evoluzione e Libertà al neo eletto Sindaco Ferrarini

I vertici di Evoluzione e Libertà esprimono viva soddisfazione per l’esito delle elezioni ad Albano Laziale. Attraverso una nota congiunta, il Presidente Mirko Greco, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini hanno rivolto le proprie congratulazioni a Massimo Ferrarini per la netta vittoria. Ai complimenti si unisce l’augurio di un mandato proficuo, improntato al benessere e all’ascolto della comunità locale.

Di seguito le dichiarazioni del Presidente Nazionale Mirko Greco:

A nome mio e di tutto il movimento politico ‘Evoluzione e Libertà’, rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro a Massimo Ferrarini, nuovo Sindaco di Albano Laziale. La sua vittoria elettorale è il giusto riconoscimento a un progetto solido, basato sulla competenza, sulla serietà e sul costante ascolto della cittadinanza. Siamo certi che Massimo saprà guidare la città con la lungimiranza, il pragmatismo e la determinazione che da sempre lo caratterizzano, avviando una stagione di rilancio economico, sicurezza e sviluppo. ‘Evoluzione e Libertà’ sarà al suo fianco fin da subito, pronta a offrire il proprio contributo per il bene e la crescita della comunità

Di seguito le dichiarazioni del Segretario Nazionale Giuseppe Basile:

Complimenti e auguri di buon lavoro a Massimo Ferrarini, da oggi ufficialmente nuovo Sindaco di Albano Laziale. Una vittoria sul campo bellissima, arrivata grazie a un progetto politico concreto e vicino alle persone, che premia la serietà e la competenza. Il risultato di oggi lancia anche un messaggio forte a tutto il territorio: un centrodestra unito vince e convince. Siamo sicuri che sotto la sua guida Albano Laziale vivrà una grande stagione di rilancio, sicurezza e buona amministrazione. Noi di ‘Evoluzione e Libertà’ saremo al suo fianco, pronti a lavorare fianco a fianco per lo sviluppo e il futuro di questa splendida comunità.

Di seguito le dichiarazioni del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini: