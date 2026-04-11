È morto il bimbo caduto dal secondo piano a Bologna

Il piccolo era ricoverato in rianimazione da due giorni in condizioni gravissime

di Andrea Sangermano

BOLOGNA – Non ce l’ha fatta il bambino di 15 mesi caduto da una finestra in zona Pilastro a Bologna il 9 aprile scorso. Il piccolo è morto questo pomeriggio, dopo essere stato ricoverato due giorni in condizioni disperate in rianimazione all’ospedale Maggiore. Il bambino era precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Negri nel pomeriggio di due giorni fa e trasportato in codice tre al Maggiore, fin da subito in condizioni molto gravi. A confermare il decesso nella giornata di oggi è l’Ausl di Bologna.

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