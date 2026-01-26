È Davide Lionello, figlio del noto doppiatore, l’uomo travolto dalla Metro A di Roma

La famiglia, profondamente scossa, ha fatto sapere che Davide combatteva da tempo con una patologia psichiatrica

ROMA – Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio alla fermata Subaugusta della metropolitana di Roma sulla linea A. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere, l’uomo sarebbe stato visto get­tarsi sui binari all’arrivo del convoglio, in quello che gli investigatori ritengono un gesto volontario.

La famiglia, profondamente scossa, ha fatto sapere che Davide combatteva da tempo con una patologia psichiatrica, diagnosticatagli come disturbo bipolare e gestita con frequenti cure e ricoveri. Secondo la sorella, era stato in cura presso una clinica specialistica e avrebbe lasciato la struttura prima dell’accaduto. I familiari chiedono ora chiarezza sulle circostanze dell’accaduto e sulle modalità con cui il loro congiunto abbia potuto allontanarsi dalla struttura di cura.

Originario di Roma, Davide aveva seguito le orme del padre nel mondo del doppiaggio (tra i suoi ruoli più noti c’è quello di Charlie Custer nella versione italiana di Holly e Benji e di Chunk ne I Goonies). Era separato e aveva una figlia di 14 anni.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»