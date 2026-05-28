Due emendamenti presentati dai Consiglieri Comunali milanesi di Fratelli d’Italia, in linea con le richieste dei Sindacati del Comune di Milano

Milano, 28 Maggio 2026 – «Sono state tante le proposte fatte dal Centrodestra milanese, votate e non ancora applicate. Dispiace venire a conoscenza del malumore/malessere dei lavoratori del Comune di Milano, legati all’Urbanistica, nonostante le grandi e roboanti dichiarazioni di serenità fatte negli ultimi tempi dal candidato Sindaco Scavuzzo, in quanto delegata diretta dal Sindaco Sala a gestire il ‘dossier’.

Nelle ultime discussioni sul bilancio cittadino, Fratelli d’Italia con l’opposizione intera aveva già depositato, discusso e approvato alcune delle richieste che oggi sentiamo avanzare dai Sindacati, riuniti al Museo di Storia naturale, tra cui la possibilità di stipulare una convenzione assicurativa che potesse arrivare a tutelare, anche per colpa grave, chi oggi si ritrova a gestire il caos urbanistico. Ancora una volta, l’attuale Amministrazione, dimostra inconsistenza e attenzione esclusivamente alla campagna elettorale che imperversa, disinteressandosi dei milanesi. Torneremo a chiedere l’esecuzione di tali proposte, discusse e approvate, nell’interesse di una città che rischia sempre di più il pantano e l’immobilismo».

Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano.