Difesa civica e sanità territoriale: Magliocchetti (Federsanità Lazio), “protocollo rafforza la rete tra Comuni, tutela dei cittadini e politiche per l’invecchiamento attivo”

“Il protocollo siglato oggi rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, enti locali e strumenti di tutela dei cittadini, con l’obiettivo di costruire una pubblica amministrazione sempre più vicina alle persone». Lo dichiara Manuel Magliocchetti, segretario generale di Federsanità Lazio e componente del direttivo di ANCI Lazio, commentando l’accordo tra il Difensore civico della Regione Lazio e ANCI Lazio. Mettere in rete il lavoro del Difensore civico, dei Comuni e della sanità territoriale significa creare un sistema capace di intercettare i bisogni delle comunità e accompagnare i cittadini, soprattutto i più fragili, nell’accesso ai servizi e nella tutela dei propri diritti” – Magliocchetti sottolinea come Federsanità Lazio stia lavorando proprio su questo terreno, rafforzando le sinergie tra amministrazioni locali e servizi territoriali, anche attraverso il coinvolgimento dei centri anziani, che rappresentano un presidio sociale fondamentale nelle comunità. In questa direzione – prosegue – si inserisce anche la campagna nazionale “Happy Ageing – Ricordati di stare bene”, promossa da Federsanità per favorire l’aderenza terapeutica, ovvero la corretta assunzione delle terapie da parte dei pazienti, in particolare tra gli over 65 e tra le persone affette da patologie croniche. Lavorare insieme – conclude Magliocchetti – tra Difensore civico, Comuni, sanità territoriale e luoghi di aggregazione come i centri anziani può rafforzare la prevenzione, migliorare l’informazione e sostenere i cittadini nella gestione delle patologie croniche, contribuendo a rendere i servizi pubblici sempre più accessibili e vicini ai territori”.