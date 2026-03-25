DERMAMO: nasce il nuovo player italiano del benessere funzionale

Scienza farmaceutica, fitoterapia e intelligenza artificiale dietro il lancio della linea a base di Arnica e Artiglio del Diavolo.

MODENA, Marzo 2026 – Nel mercato europeo del benessere e della dermocosmesi funzionale emerge un nuovo marchio destinato a ridefinire il concetto di trattamento naturale per muscoli e articolazioni: DERMAMO.

Il progetto italiano si distingue per un approccio che unisce la sapienza della fitoterapia avanzata alle più moderne tecnologie di intelligenza artificiale.

Una formula tra esperienza farmaceutica e innovazione.

Il cuore di DERMAMO risiede nella competenza tecnica e scientifica. Le formulazioni sono state sviluppate grazie alla sinergia tra due grandi professioniste del settore farmaceutico: Selene Boffito e Federica Merlano, esperte in cosmetologia e fitoterapia.

Il loro lavoro si è focalizzato sullo sviluppo dermocosmetico ad alta performance attraverso l’applicazione funzionale degli estratti vegetali con l’obiettivo di offrire prodotti moderni, efficaci e sicuri, adatti a un utilizzo quotidiano e rispondenti ad elevati standard di qualità.

L’Intelligenza Artificiale al servizio della ricerca.

Un elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento di CrossNection, shareholder di DERMAMO e società leader nell’IA (premiata come miglior realtà innovativa della Regione Toscana). L’integrazione dell’intelligenza artificiale ha permesso di analizzare dati e informazioni dal mercato globale, unire l’esperienza delle farmaciste con evidenze scientifiche raccolte a livello internazionale e, infine, definire una formula ottimizzata e orientata alle reali esigenze dei consumatori.

Una guida manageriale di alto rilievo.

La guida del progetto è affidata all’Amministratore Delegato Gianluca Gatti, già CEO di YouGlam By Lorella Cuccarini. Gatti porta in DERMAMO la sua consolidata esperienza nel posizionamento distintivo di brand beauty e nello sviluppo di strategie digitali vincenti ed ha affermato: “La visione manageriale punta a portare nel segmento del benessere funzionale un modello industriale più strutturato, capace di coniugare credibilità scientifica e sviluppo commerciale scalabile”.

Una struttura solida per il futuro del Made in Italy.

DERMAMO non nasce come iniziativa isolata, ma come marchio controllato da una società organizzata con competenze integrate tra ricerca, sviluppo, marketing e distribuzione. In un mercato che richiede sempre più affidabilità e conformità normativa, DERMAMO si posiziona come il punto d’incontro tra fitoterapia, cosmetologia e innovazione tecnologica, segnando l’inizio di una nuova fase per il benessere funzionale Made in Italy.

I prodotti Dermamo sono in vendita on line sul sito di Ideabellezza, disponibili a questo link.