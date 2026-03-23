Dal 30 marzo al via il nuovo sistema di raccolta differenziata nel Centro Storico

Assemblea pubblica il 28 marzo alle ore 11 al Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”. Sinibaldi “L’Amministrazione Comunale e ASM continuano nell’impegno per una città più ecologica e servizi migliori. Anche attraverso le assemblee pubbliche accompagniamo i cittadini in questo percorso virtuoso”

Prosegue l’impegno del Comune di Rieti e ASM per allargare il servizio di raccolta differenziata e massimizzarne i benefici per la collettività.

A partire da lunedì 30 marzo 2026 entrerà in funzione nel Centro Storico di Rieti il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti tramite isole ecologiche informatizzate in nuove zone del centro storico.

Le zone interessate dal nuovo servizio dal 30 marzo

Il servizio coinvolgerà utenze domestiche e alcune utenze non domestiche (categoria uffici) nelle seguenti aree del Centro Storico, servite da specifiche postazioni informatizzate:

Postazione 1 – Via Giordano Bruno : Piazza Beata Colomba; Via Cintia (civici dispari 1–77 e pari 2–108); Via Giordano Bruno; Via Sanizi; Via Santa Lucia Nuova.





: Piazza Beata Colomba; Via Cintia (civici dispari 1–77 e pari 2–108); Via Giordano Bruno; Via Sanizi; Via Santa Lucia Nuova. Postazione 2 – Via Santa Scolastica : Via Pennina (dispari 13–19, pari 10–18); Via Santa Scolastica; Via Sant’Agnese; Via Terenzio Varrone (dispari 47–67, pari 40–104); Vicolo Severi.





: Via Pennina (dispari 13–19, pari 10–18); Via Santa Scolastica; Via Sant’Agnese; Via Terenzio Varrone (dispari 47–67, pari 40–104); Vicolo Severi. Postazione 3 – Via San Liberatore : Via di Mezzo (dispari 43–95, pari 48G–118); Via Pennina (dispari 1–11, pari 2–8/A); Via San Liberatore (dal civico 39 dispari e 32 pari fino a fine via); Vicolo Fra Fedele Bressi.





: Via di Mezzo (dispari 43–95, pari 48G–118); Via Pennina (dispari 1–11, pari 2–8/A); Via San Liberatore (dal civico 39 dispari e 32 pari fino a fine via); Vicolo Fra Fedele Bressi. Postazione 9 – Largo Alfani : Piazza Cesare Battisti; Piazza Mariano Vittori; Piazza Vittorio Emanuele II; Via Alemani; Via Capelletti; Via Cerroni; Via Cintia (dal civico 79 dispari e 110 pari fino a fine via); Via del Duomo; Via Giuseppe Garibaldi (dispari 283 e pari 290–302); Via Pennina (dal civico 21 dispari e 18A pari fino a fine via); Via Pescheria; Via Potenziani.





: Piazza Cesare Battisti; Piazza Mariano Vittori; Piazza Vittorio Emanuele II; Via Alemani; Via Capelletti; Via Cerroni; Via Cintia (dal civico 79 dispari e 110 pari fino a fine via); Via del Duomo; Via Giuseppe Garibaldi (dispari 283 e pari 290–302); Via Pennina (dal civico 21 dispari e 18A pari fino a fine via); Via Pescheria; Via Potenziani. Postazione 10 – Via del Seminario : Piazza Guglielmo Oberdan; Via del Seminario; Via di Mezzo (dal civico 97 dispari e 120 pari fino a fine via); Via Terenzio Varrone (dal civico 69 dispari e 106 pari fino a fine via).





: Piazza Guglielmo Oberdan; Via del Seminario; Via di Mezzo (dal civico 97 dispari e 120 pari fino a fine via); Via Terenzio Varrone (dal civico 69 dispari e 106 pari fino a fine via). Postazione 18 – Via San Donato: Via di Mezzo (pari 2–48F e dispari 1–41); Via San Donato; Via San Liberatore (dispari 1–37 e pari 2–30); Via Terenzio Varrone (dispari 1–45 e pari 2–38); Vicolo Tosti.





Per accompagnare i cittadini in questa importante fase di cambiamento, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ASM Rieti, ha organizzato un’assemblea pubblica informativa in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 11:00, presso la palestra del Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone” in via San Liberatore. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità di utilizzo del nuovo servizio e saranno distribuite le EcoTessere necessarie per il conferimento dei rifiuti.

Il nuovo sistema rappresenta un passo significativo verso un modello di gestione più moderno, efficiente e sostenibile, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e rendere il conferimento dei rifiuti più ordinato e funzionale. I tradizionali cassonetti stradali saranno progressivamente sostituiti da postazioni informatizzate, accessibili tramite tessera personale e progettate per tutelare e valorizzare gli spazi del centro storico.

Questa attivazione costituisce la seconda fase di un percorso più ampio che, nelle prossime settimane, interesserà progressivamente tutta l’area antica della città.

Per accedere al servizio è necessario ritirare la EcoTessera, associata al proprio nucleo familiare. Per coloro che non potranno partecipare all’assemblea pubblica, sarà possibile effettuare il ritiro presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rieti, presentando documento di identità e bolletta TARI, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30. È inoltre possibile delegare una terza persona al ritiro.

Dal 30 marzo al 1° aprile 2026 saranno attivi presidi informativi presso le postazioni interessate, con operatori a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti sul funzionamento del sistema.

«Con l’avvio di questo nuovo sistema compiamo un ulteriore passo in avanti nel percorso di innovazione e sostenibilità della nostra città», dichiara il Sindaco della Città di Rieti, Daniele Sinibaldi. «I primi dati, relativi alle postazioni attive, sono più che incoraggianti ed evidenziano il buon funzionamento del sistema e la responsabile partecipazione dei cittadini agli obiettivi comuni. Si tratta di un cambiamento importante che richiede la collaborazione di tutti. Siamo certi che, grazie al senso civico della nostra comunità, riusciremo a migliorare ulteriormente il decoro urbano e la qualità dei servizi. Facciamo la nostra parte informando i cittadini sia con comunicazioni recapitate presso il domicilio nelle zone interessate sia con le assemblee pubbliche, alle quali invitiamo a partecipare, nella convinzione che si tratti di momenti fondamentali di confronto e informazione».

L’Amministrazione ricorda che l’abbandono dei rifiuti al di fuori delle isole ecologiche informatizzate è vietato e soggetto a sanzioni, in quanto compromette il decoro urbano e la salute pubblica. Il sistema informatizzato è in grado di monitorare i singoli conferimenti e sarà quindi possibile individuare chi non conferisce correttamente.

Per supportare i cittadini nella corretta raccolta differenziata è inoltre disponibile l’app gratuita Junker.