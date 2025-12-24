Da Grosseto a Sanremo: la storia di Elenia Stefani, l’estetista che ha trasformato un sogno in una professione d’eccellenza

Elenia Stefani, 35 anni, estetista e massaggiatrice, nasce a Orbetello e vive a Montemerano, nel cuore della Maremma. Fin da bambina sapeva già cosa sarebbe diventata: un’estetista. “Accompagnare mia mamma dall’estetista era il mio momento preferito. Guardavo tutto con occhi pieni di entusiasmo”, racconta.

Dopo le scuole a Saturnia e il liceo linguistico Rosmini di Grosseto, Elenia inizia il suo percorso professionale iscrivendosi ai primi corsi di estetica. Nel 2012 ottiene il diploma di “Estetista addetto”, seguito dalla specializzazione che le permette di lavorare in autonomia. Subito dopo entra alle Terme di Saturnia, dove svolge uno stage che le apre le porte del settore wellness.

Da lì inizia una crescita costante: tre anni come estetista-massaggiatrice e due come Spa Manager al Saturnia Tuscany Hotel, poi l’esperienza all’Hotel Saturno Fontepura, dove si innamora definitivamente del mondo del massaggio. “Ogni giorno acquisivo più manualità, sicurezza e passione. Capivo che quella era la mia strada.”

Nel 2024 decide di diventare libera professionista, dedicandosi esclusivamente ai massaggi. Nel frattempo continua a formarsi senza sosta: massaggio olistico, californiano, hot stone, bamboo, Reiki, connettivale, trigger point, riabilitazione funzionale, massaggio sportivo, decontratturante, dream massage e dream massage advanced. A ottobre 2024 ottiene anche il diploma di Spa & Beauty Manager presso l’accademia Lifexcellence del dottor Andrea Bovero.

Oggi Elenia collabora con diverse strutture ricettive e offre trattamenti a domicilio. “Il mio obiettivo è donare benessere. La soddisfazione più grande è vedere il volto delle persone cambiare dopo un trattamento. Quel momento non ha prezzo.”

Il suo sogno di aprire uno studio è stato rallentato dal Covid, ma non si è mai fermata: “Continuo a formarmi perché un giorno vorrei insegnare nei corsi per spa therapist e beauty trainer. Voglio contribuire a elevare il livello etico e professionale delle Spa.”

Una svolta importante arriva quando conosce il dottor Stefano Serra, Spa Manager di fama nazionale e internazionale, che la inserisce nel team del Dream Massage, il progetto che ogni anno porta trattamenti di benessere ai VIP durante il Festival di Sanremo. Nel 2025 Elenia lavora nella squadra e incontra personalità come Barbara Foria, Enio Drovandi, Enrico Lucci, Simon Le Bon, Simone Cristicchi, Serena Brancale, Francesco Gabbani e i Coma_Cose.

“Stefano è un grande professionista. Gli sono grata per la fiducia. Nel 2026 tornerò a Sanremo come tutor: oltre ai trattamenti, guiderò i nuovi membri del team. È un’emozione enorme.”

Determinazione, studio continuo e una passione che non si è mai spenta: così Elenia Stefani sta costruendo un futuro sempre più prestigioso, portando la Maremma fino al palcoscenico più luminoso d’Italia.