Costa degli Etruschi Epic Race: emozioni senza freni



Torna l’evento che unisce sport, spettacolo e panorami straordinari nel cuore della Toscana

La Costa degli Etruschi Epic Race torna per la sua 27 ªedizione il 17 maggio. Con partenza e arrivo a Marina di Bibbona, è una gara che ogni anno richiama appassionati delle due ruote da tutto il mondo grazie al meraviglioso contesto paesaggistico in cui è immersa, tra il mare e le colline della Costa degli Etruschi dove è facile trovarsi immersi nella natura incontaminata. Tra tratti tecnici di single track, sentieri sterrati e ripide salite le emozioni si susseguono ad ogni pedalata, rendendo la competizione un’esperienza unica. A coronare il tutto anche i soggiorni al Park Hotel Marinetta, struttura specializzata ad accogliere cicloturisti che trovano i migliori comfort pensati per loro e per le famiglie, che siano atleti professionisti o ciclisti amatoriali.

Conto alla rovescia per tutti gli appassionati delle due ruote che vogliano vivere un’esperienza unica in un contesto paesaggistico ancora incontaminato tra il mare e le colline: è in arrivo infatti Costa degli Etruschi Epic, un evento che ogni anno richiama centinaia di appassionati ciclisti da tutto il mondo in quel meraviglioso lembo di Toscana che è la Costa degli Etruschi. Tra spettacolari percorsi, panorami mozzafiato e tratti variegati ecco dunque un’avventura capace di unire adrenalina, natura e scoperta del territorio. Si tratta di un’iniziativa giunta alla sua 27ª edizione, una gara che fa parte del calendario Internazionale UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ovvero l’organo mondiale di governo del ciclismo sportivo. Essendo una competizione di livello internazionale non mancano grandi nomi e molti team con i migliori atleti. La prestigiosa gara annuale granfondo di mountain bike offre diversi percorsi più o meno impegnativi: attira non solo atleti professionisti del settore, ma anche tanti amatori che desiderano mettersi alla prova. E’ una competizione nota per attraversare i meravigliosi paesaggi toscani, tratti tecnici di single track, sentieri sterrati e salite ripide all’interno della Macchia della Magona, un complesso forestale di oltre 1600 ettari che si adagia alla spalle di Bibbona. La vegetazione che si incontra è in gran parte caratterizzata dalla macchia mediterranea e dominata da alberi di leccio, quercia, essenze arbustive e arboree come il corbezzolo, mirto, ginestra, erica, cisto, ginepro e alloro che nei luoghi più umidi raggiungono svariati metri di altezza.

Al suo interno, la Macchia ospita un arboreto sperimentale, che parte della Riserva Naturale Biogenetica, formato da piante tipiche dell’ambiente mediterraneo come il pino, il cipresso e alcuni tipi di cedro. Particolarmente suggestivo anche il sottobosco, ricco com’è di numerose varietà floreali, funghi e felci che formano l’habitat ideale di molte specie animali come cinghiali, caprioli, daini, lepri, volpi, istrici, scoiattoli, tassi, ricci. La zona è nota anche per essere luogo di sosta uccelli migratori come la beccaccia, il colombaccio, la poiana, e alcune specie di passeracei. I partecipanti della Costa degli Etruschi Epic Race targata 2026 possono godere di tutto questo il 17 maggio, con partenza e arrivo a Marina di Bibbona. Sono previsti due tracciati principali, una Marathon di circa 71-72 chilometri con 2000 metri di dislivello e una Classic di circa 50-58 chilometri con 1200 metri di dislivello. Marina di Bibbona è una rinomata località balneare caratterizzata da spiagge e pinete: la partenza è prevista dal centro città, ma nel giro di pochi chilometri ci trova immersi nel bosco della Magona. Si sale poi su un dislivello di circa 300 metri per proseguire con un percorso tallonato in discesa che conduce i ciclisti nella valle del fiume La Sterza.

Da qui la salita si fa più impegnativa con i 660 metri di dislivello del primo tracciato, che porta anche ad attraversare il borgo di La Sassa per poi procedere fino in cima e gettarsi in uno dei single trak tra i più impegnativi della zona. Ritornando velocemente in prossimità del livello del mare si è a circa metà gara continuando poi tra salite, discese, scorci incantevoli con vista mare. Fino ad arrivare all’abitato di Bibbona dove si rincorrono gli ultimi chilometri in pianura. Il percorso Classic si differenzia nella valle del fiume La Sterza, dove la salita importante ha 300 metri di dislivello e dalla cima si scende direttamente a Bibbona fino a ricongiungersi con gli stessi chilometri finali del tracciato Marathon. A rendere ancora più unica l’esperienza sportiva è il Park Hotel Marinetta, da anni diventato un punto di riferimento non solo a livello organizzativo per gli atleti ma anche per tutte le famiglie e gli appassionati in genere. Si tratta di una struttura vista mare che si trova a pochi metri dal punto di partenza della competizione. Unendo comfort, funzionalità e attenzione ad ogni dettaglio, offre l’ospitalità ad hoc per tutti gli sportivi in quanto dotata di numerosi servizi per cicloamatori. Tra questi deposito bici con accesso illimitato, il Kit di pronto soccorso biciclette, la possibilità di noleggiare bici elettriche e tradizionali per andare alla scoperta del territorio, ma anche menu pensati appositamente per chi desidera cimentarsi in esperienze sportive più impegnative come la Costa degli Etruschi Epic Race.