Cosentino (SI–AVS): no al sacrificio della riserva del Litorale romano per interessi privati

«È di una gravità inaccettabile l’ipotesi di sottrarre oltre 150 ettari alla Riserva naturale statale del Litorale romano per l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino. Si parla di aree sottoposte a tutela integrale, di zone umide di altissimo valore ambientale come quelle di Maccarese, che verrebbero cancellate sotto asfalto e cemento” – Lo dichiara Danilo Cosentino, segretario regionale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra. – “Non siamo di fronte a una scelta neutra o tecnica, ma a una decisione politica che colpisce un territorio già segnato da fragilità ambientali, sociali ed economiche. Le infrastrutture – che si tratti della quarta pista aeroportuale o della costruzione di un porto – devono produrre vantaggi reali e diffusi per la collettività. Se questo non accade, diventano soltanto un’operazione che incide pesantemente su territori già in sofferenza, a beneficio di pochi. La destra – prosegue Cosentino – dimostra ancora una volta un totale disinteresse per il bene pubblico: tutto viene piegato alla logica del profitto, anche a costo di smantellare una riserva naturale che rappresenta un patrimonio collettivo, ambientale e culturale. Con interventi di questo tipo si svuota di senso l’esistenza stessa della riserva. Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra metteranno in campo ogni iniziativa politica e istituzionale per difendere il Litorale romano, un’area che fu pensata e voluta grazie alla visione di grandi intellettuali e ambientalisti e uno dei pochi polmoni della nostra Regione. Difendere quella riserva significa difendere l’interesse generale, la salute dei cittadini e il futuro del territorio”.