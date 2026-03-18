COSENTINO (AVS): IN PIAZZA DEL POPOLO PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

“Siamo arrivati al termine di una campagna referendaria difficile e impegnativa.

Nel Lazio, Sinistra Italiana – AVS ha organizzato decine di iniziative, ha informato, ha lottato contro la disinformazione, ha permesso a centinaia di persone fuori sede di votare come rappresentanti di lista nei seggi delle città dove studiano, lavorano o si curano” – così in una nota stampa il segretario regionale di Sinistra Italiana Lazio, Danilo Cosentino.

“Oggi saremo in Piazza del Popolo a Roma dalle 17 alle 20 dove si terrà la chiusura della campagna referendaria promossa dal Comitato della Società civile per il NO nel referendum costituzionale.

Saranno presenti tutte le soggettività della società civile che hanno partecipato a questa campagna referendaria, la CGIL, Anpi, Libera, Arci; i segretari e segretarie nazionali dei partiti di opposizione compreso il nostro Segretario nazionale Nicola Fratoianni e le istituzioni con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Vi aspettiamo in piazza e ancora una volta vi invitiamo a votare: NO!”