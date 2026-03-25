Corea del Sud: la nuova proposta di Glamour



Viaggi tra K-culture, tradizioni millenarie e itinerari su misura per un’esperienza autentica e immersiva

La Corea del Sud sta vivendo un momento di popolarità senza precedenti anche in Italia. La musica dei K-pop, con i suoi gruppi iconici e performance spettacolari, le emozioni travolgenti delle serie TV K-drama, capaci di raccontare storie intense e universali, e le innovazioni nella K-beauty, tra skincare rituali e prodotti rivoluzionari, hanno trasformato il Paese in un fenomeno culturale globale. Ma la Corea non è solo pop culture: le sue metropoli ultramoderne convivono con siti storici millenari, templi immersi nella natura, palazzi reali e villaggi tradizionali dove il tempo sembra essersi fermato. Tutto questo rende la Corea del Sud una destinazione ideale per chi desidera un viaggio completo, capace di coniugare modernità e creatività con storia, cultura e tradizioni autentiche, offrendo esperienze capaci di emozionare.

Cogliendo questo entusiasmo, Glamour (www-glamourviaggi.it), tour operator toscano con oltre trent’anni di esperienza nella creazione di itinerari personalizzati e nella biglietteria aerea, ha deciso di aprire la Corea del Sud tra le sue destinazioni a partire da gennaio. “La Corea del Sud rappresenta una meta straordinaria, ricca di contrasti e di sorprese”, commenta Emmer Guerra Destination Director di Glamour “con i nostri pacchetti tailor made e tour guidati vogliamo offrire un’esperienza autentica, che permetta di vivere il Paese con tutti i sensi, tra modernità, storia e tradizioni locali.”

Gli itinerari di Glamour portano i viaggiatori alla scoperta di città iconiche e luoghi ricchi di storia. Da Seoul, capitale pulsante dove i grattacieli futuristici si mescolano a palazzi reali e templi antichi, a Busan, porto vivace famoso per le spiagge e i mercati del pesce; da Gyeongju, soprannominata “museo a cielo aperto” per i suoi templi e siti storici millenari, fino a Andong, simbolo della tradizione coreana con i suoi villaggi storici e i festival culturali. Gli spostamenti avvengono in treno, per vivere il viaggio con libertà, ammirando paesaggi che passano dalle metropoli ultramoderne alle campagne e montagne che custodiscono storie antiche.

La proposta di Glamour include sia pacchetti tailor made, costruiti per chi desidera esplorare la Corea in autonomia, sia tour guidati “sit in coach”: “Corea da scoprire”, 7 notti con guida in italiano, e “Corea autentica”, 11 notti in inglese con guida italiana su richiesta. Entrambi i tour offrono esperienze immersive come la vestizione dell’Hanbok (abito tradizionale coreano), la preparazione del Kimchi (cavolo cinese fermentato in salsa piccante), la partecipazione a cerimonie del tè, visite a mercati locali e incontri con artigiani, permettendo di entrare in contatto diretto con la cultura del Paese.

Oltre a offrire competenza e assistenza completa, Glamour si distingue per la cura dei dettagli, la selezione di strutture di qualità e l’attenzione alla personalizzazione di ogni itinerario, rendendo ogni viaggio in Corea un’esperienza unica e memorabile.

La Corea del Sud si conferma così una destinazione capace di unire innovazione, cultura e fascino senza tempo, dal ritmo frenetico di Seoul alla quiete dei villaggi storici, dai sapori intensi della cucina tradizionale alle luci dei festival contemporanei. Con Glamour, il viaggio in Corea diventa un’avventura completa, autentica e indimenticabile.