Coppa del mondo di sci, Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel e si commuove ricordando Franzoso

ROMA – Giovanni Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel nella discesa di Coppa del mondo di sci. L’azzurro ha vinto con sette centesimi di vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt, terzo il francese Maxence Muzaton (+0.39) mentre quarto è l’altro azzurro Florian Schieder (+0.67). La grande giornata per l’Italia prosegue con il settimo posto di Dominik Paris (+0.93) e l’undecimo di Mattia Casse (+1.40).

Ai microfoni della Rai lo sciatore si commuove ricordando il compagno Matteo Franzoso: “Sto tremando. Già dalla partenza avevo in testa Matteo perché l’anno scorso eravamo in camera insieme qua ed era la mia prima volta. Spero di restare primo”. Il 25enne sciatore della Nazionale è morto lo scorso anno dopo una caduta durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km da Santiago del Cile.

FRANZONI: “ERO CARICO, CREDERCI E AVERE TESTA LIBERA FA LA DIFFERENZA”

“Oggi ero carico, mi sono tolto un po’ di pressione dopo il superG di ieri. Quando sono arrivato al traguardo, mi sono detto che forse oggi avevo combinato qualcosa…”. Così Giovanni Franzoni dopo il trionfo nella discesa di Kitzbuhel.

“Questo exploit in Coppa del mondo? Non lo so, sinceramente. Però quanto può cambiare la testa in così poco tempo e farti sciare libero: la testa fa tanta differenza, per un ragazzo insicuro come me crederci dà i suoi risultati”, ha aggiunto.Il secondo trionfo in carriera di Franzoni nella discesa di Kitzbuhel consente all’Italia di salire a quota 198 successi in campo maschile. E’ il quarto italiano ad imporsi sulla celebre pista Streif in discesa dopo Dominik Paris (2013, 2017, 2019), Peter Fill (2016) e Kristian Ghedina (1998). La classifica è guidata da Alberto Tomba con 50 successi davanti a Gustavo Thoeni e Dominik Paris con 24.

Ecco la graduatoria dei vincitori italiani in Cdm:

50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

24 Dominik Paris (19 DH, 5 SG)

13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11 Giorgio Rocca (11 SL)

7 Massimiliano Blardone (7 GS)

6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5 Herbert Plank (5 DH)

3 Richard Pramotton (3 GS).

