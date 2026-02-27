CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL N.I.L. NEI PUBBLICI ESERCIZI DEL REATINO: QUATTRO DENUNCE, SANZIONI PER OLTRE 23.000 EURO E SOSPENSIONE DI QUATTRO ATTIVITÀ

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ambito di una campagna di controlli straordinari mirati al contrasto del lavoro sommerso e del fenomeno del caporalato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Rieti, con il supporto dei militari delle Stazioni Carabinieri di Labro, Passo Corese e Cittaducale, hanno condotto una serie di ispezioni presso diverse attività di ristorazione e bar della provincia.

Le operazioni di verifica hanno fatto emergere significative criticità a carico di quattro datori di lavoro. I rispettivi legali rappresentanti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per gravi omissioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, i militari hanno accertato la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’assenza di un’adeguata formazione per il personale impiegato.

Oltre all’accertamento delle violazioni di natura penale, le ispezioni hanno permesso di individuare la presenza di lavoratori irregolari, impiegati totalmente “in nero”. A fronte di tali irregolarità, per tutti e quattro i pubblici esercizi controllati è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, motivato sia dalle gravi carenze in materia di sicurezza, sia dall’impiego di manodopera non regolarizzata.

Sotto il profilo economico, le operazioni hanno portato all’elevazione di ammende per un importo complessivo di oltre 9.000 euro e alla contestazione di sanzioni amministrative (legate al lavoro nero e alla sospensione delle attività) per oltre 14.000 euro.

Tali interventi si inquadrano in una più ampia e costante strategia di vigilanza messa in atto dal N.I.L. di Rieti, in sinergia con l’Arma Territoriale. L’obiettivo primario rimane la prevenzione e la repressione dello sfruttamento lavorativo, al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa giuslavoristica a tutela sia dei lavoratori che dell’economia legale.

L’attività di controllo proseguirà incessantemente anche nei prossimi giorni, estendendosi a ulteriori contesti produttivi e commerciali dell’intero territorio provinciale.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.