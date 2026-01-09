Contributo Regionale “Polizia 4.0”, all’Amministrazione  Grazioli

Trevi Nel Lazio, Importante finanziamento per il noleggio a lungo termine a favore della Polizia Locale

Continua a crescere il palmares dei contributi regionali ricevuti dal Comune di Trevi Nel Lazio. E’ stata pubblicata ieri la graduatoria del Bando regionale Polizia 4.0, che indicata i Comuni che avranno accesso ai fondi destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli, motocicli per le polizie locali. In tutto sono stati erogati 118mila euro che saranno incassati da 12 Comuni risultati vincitori. Tre nella Città metropolitana di Roma: Formello, Morlupo e Anguillara; due nella provincia di Viterbo: Farnese e Viterbo; quattro nella provincia di Latina: Gaeta, Itri, Sabaudia e Castelforte; tre nella provincia di Frosinone: Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio e Frosinone. “L’iniziativa – dichiara l’assessore regionale alla sicurezza urbana l’on. Luisa Regimenti – rientra tra le misure che abbiamo messo in campo per potenziare il parco auto e moto delle polizie locali del Lazio e fare in modo che anche i Comuni e gli enti locali che non sono rientrati nel bando ‘Polizia locale 4.0’ potessero potenziare le proprie dotazioni strumentali. Avere un parco auto e moto più moderno significa mettere gli agenti nelle condizioni di poter lavorare meglio e garantire interventi più tempestivi ove necessario: con questi investimenti garantiamo più efficienza, più sicurezza e più legalità per le comunità locali del Lazio”. Oltre a migliorare l’operatività, il ricorso al noleggio a lungo termine consentirà alle Polizie Locali di utilizzare veicoli sempre aggiornati, riducendo i costi di manutenzione e abbattendo l’impatto ambientale di flotte spesso caratterizzate da mezzi obsoleti. “Un contributo – sottolinea l’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli- che rappresenta un doppio beneficio, in termini di sicurezza e sostenibilità, per i territori coinvolti come quello di Trevi Nel Lazio indicato con tre Comuni della Provincia di Frosinone a ricevere il contributo regionale”.