CONTIGLIANO – ROCCA SINIBALDA: I CARABINIERI HANNO DENUNCIATO 2 PERSONE PER CONDOTTE DI GIUDA PERICOLOSE

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Rieti, i Carabinieri Stazioni di Contigliano e Rocca Sinibalda hanno denunciato due persone per condotte di giuda pericolose.

Nel primo caso, nella periferia del comune di Contigliano, un 51enne reatino, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri di Contigliano, impegnata sul territorio per la prevenzione di reati contro il patrimonio, alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente sospesa. Gli immediati accertamenti sul mezzo hanno poi consentito di accertare che lo stesso era già sottoposto a fermo amministrativo per un’analoga violazione commessa dal proprietario. A conclusione dell’attività, l’uomo è stato deferito all’A.G. di Rieti per i reati di sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli nonché e guida con patente sospesa nel biennio

Nel secondo caso i Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda hanno denunciato un automobilista risultato positivo all’alcoltest. Il controllo è scattato in orario notturno, nella fascia oraria tra le 22 e le 4, quando un 23enne, di origine rumena, ma da tempo residente a Rieti è stato fermato dopo essere stato protagonista, con il proprio veicolo, di un sinistro stradale avvenuto in autonomia. Il giovane, mentre era alla guida del suo veicolo, nel percorrere questa via Fonte Cottorella, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro un muretto per poi terminare la corsa contro un veicolo in sosta.

I Carabinieri, all’esito degli accertamenti, hanno rilevato un tasso alcolico quasi quattro volte oltre il limite di legge (1,82 gr/l) e pertanto hanno proceduto alla denuncia del giovane per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.