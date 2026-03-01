CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: TRE LE PERSONE DEFERITE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Al fine di incentivare il contrasto all’illegalità e potenziare l’attività di prevenzione, nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Rieti hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Contigliano, Poggio Moiano e Rocca Sinibalda.

Il dispositivo, che ha visto l’impiego sinergico di pattuglie in colori d’istituto e in abiti civili afferenti alle locali Stazioni, è stato predisposto per incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini e prevenire ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai reati predatori.

Sono stati effettuati dei posti di controllo sulle principali arterie di comunicazione, ispezioni presso esercizi commerciali maggiormente frequentati e verifiche nei punti nevralgici del territorio. Un focus specifico è stato dedicato alla sicurezza stradale, al fine di arginare il pericoloso fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio, a fronte di numerose identificazioni di persone e mezzi, i militari hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tre soggetti:

Un 40enne di Contigliano , già noto alle Forze dell’Ordine. Fermato alla guida del proprio veicolo lungo la S.S. 79 e sottoposto all’accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,06 g/l , ampiamente oltre il limite consentito dalla legge. Per lui è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

Un 34enne romano , anch'egli con precedenti di polizia, fermato lungo la S.S. Salaria nel territorio di Poggio Moiano. Il conducente ha opposto un netto rifiuto all'invito di sottoporsi all'esame preliminare ( drug test ) per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti. L'atteggiamento ha comportato l'immediata denuncia, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Un 30enne reatino, controllato da una pattuglia della Stazione di Rocca Sinibalda. Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 0,91 g/l. I Carabinieri hanno proceduto alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e al ritiro del documento di guida, mentre il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

L’attività rientra nel quadro di un più ampio potenziamento dei servizi di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzato a garantire la massima tutela e vicinanza alla collettività.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.