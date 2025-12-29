CONTIGLIANO: I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO TROVATO IN POSSESSO DI ALCUNI OGGETTI RISULTATI RUBATI

I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 66 anni, residente nel medesimo centro, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L’attività dei militari dell’Arma ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un cittadino residente nel comune di Monte San Giovanni, vittima di un furto avvenuto all’interno della propria abitazione, nel corso del quale ignoti si erano impossessati di un’idropulitrice e di due decespugliatori.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno immediatamente avviato mirate attività investigative, raccogliendo anche informazioni sul territorio.

Tali accertamenti hanno consentito di individuare un’abitazione all’interno della quale vi era il sospetto che potesse essere occultata la refurtiva, riconducibile al 66enne.

L’immobile è stato pertanto sottoposto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto tutti gli oggetti denunciati come rubati, successivamente riconosciuti dal legittimo proprietario.

L’uomo, non essendo in grado di fornire una plausibile giustificazione circa la provenienza dei beni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario, mentre proseguono gli accertamenti finalizzati a individuare eventuali ulteriori responsabilità e a risalire agli autori materiali del furto.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.