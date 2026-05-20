CONTIGLIANO. CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENZIONE FURTI E TRUFFE: I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI DELLA GIURISDIZIONE.

Continua senza sosta la campagna informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti a favore della cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce più vulnerabili della popolazione, finalizzata a prevenire reati predatori, truffe e violazioni dell’intimità domestica che causano spesso gravi danni economici e psicologici.

Nell’ambito di queste iniziative di prossimità, il Maresciallo Capo Marco AZZARELLO, Comandante della Stazione Carabinieri di Contigliano, unitamente ai restanti militari di quel Reparto, ha partecipato ad un incontro con la comunità locale. L’appuntamento si è svolto presso il “Circolo Culturale Polisportivo e Ricreativo Dario Rotili” in località Val Canera, frazione del comune di Rieti ma ricadente nella competenza territoriale della Stazione di Contigliano.

All’incontro, che ha visto la partecipazione di circa quaranta cittadini. Durante il dibattito, il Maresciallo Azzarello ha approfondito il tema della prevenzione di furti e truffe, analizzando nel dettaglio le tecniche di raggiro più diffuse e insidiose, come la simulazione di falsi sinistri stradali che coinvolgono parenti stretti, i raggiri telefonici e le frodi digitali veicolate tramite SMS o posta elettronica. Il Comandante ha esortato i presenti a non esitare e a segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi veicolo o persona sospetta notata sul territorio.

Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno interagito con vivo interesse ponendo numerose domande, alle quali il Sottufficiale ha risposto fornendo consigli pratici e regole di comportamento fondamentali per ridurre il rischio di rimanere vittime di malintenzionati. Al termine dell’incontro è stato distribuito un apposito opuscolo informativo realizzato dall’Arma, contenente un vademecum con tutte le raccomandazioni utili a contrastare questi odiosi reati.