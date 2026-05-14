Contesteco 2026, parte da Roma la call per artisti sulla parità di genere

La XVI edizione del contest di arte e design sostenibile mette al centro l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030. Il progetto invita artisti e appassionati a lavorare su consenso, rispetto dell’individuo e superamento degli stereotipi

È aperta la call di partecipazione a Contesteco 2026, il contest di arte e design sostenibile arrivato alla sua XVI edizione. Il progetto nasce per coinvolgere artisti, creativi e appassionati di riciclo creativo in un percorso dedicato alla sostenibilità, intesa non solo come attenzione ambientale ma anche come responsabilità sociale.

Contesteco fa parte di “Fai la differenza, c’è… Alla Ricerca della Sostenibilità – Il Festival”, iniziativa promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e realizzata in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Per questa edizione è prevista anche la collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus – Progetto Rebirth/Terzo Paradiso.

Il concept dedicato alla parità di genere

Il tema scelto per il 2026 è “Arte, Voci e Visioni per la Parità di Genere e per una cultura di Contrasto alla Violenza di Genere e ai femminicidi”. Il focus richiama l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, dedicato al raggiungimento della parità di genere.

La call invita i partecipanti a interrogarsi sul rapporto tra arte e responsabilità civile, affrontando questioni come la cultura del consenso, il valore dell’individuo e il superamento degli stereotipi. Il contrasto alla violenza di genere viene così inserito in una riflessione più ampia sulla sostenibilità umana e relazionale.

Arte e riciclo creativo come linguaggi civili

Dal 2010 Contesteco utilizza i linguaggi dell’arte e del design sostenibile per affrontare temi sociali e ambientali. Nel tempo, il contest ha costruito una community composta da professionisti, studenti, creativi e cittadini attivi.

La XVI edizione conferma questa impostazione, proponendo la creatività come strumento di partecipazione e welfare culturale. Le opere potranno muoversi tra eco-creazioni realizzate con materiali di recupero, fotografia, illustrazione, cortometraggio e narrativa, mantenendo come riferimento il concept dell’edizione.

Il percorso espositivo a Roma

Le opere finaliste saranno presentate in due sedi romane ad alta frequentazione pubblica. La prima esposizione si terrà al Centro Commerciale Euroma2 dall’11 luglio al 9 settembre 2026. La seconda sarà ospitata dal Centro Commerciale Domus dal 13 settembre al 15 ottobre 2026.

Il percorso si concluderà il 15 ottobre 2026 con Le Buone Re-Azioni, evento durante il quale saranno proclamati i vincitori del contest.

Come partecipare a Contesteco 2026

La partecipazione è aperta ad artisti professionisti, appassionati d’arte, creativi e cittadini interessati a contribuire al dibattito sulla sostenibilità attraverso un’opera coerente con il tema indicato.

Il termine per l’iscrizione e l’invio delle opere è fissato al 18 giugno 2026. Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale di Contesteco.