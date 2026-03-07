sabato, Marzo 7, 2026

CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – VALERIO FIORUCCI

PRIMO PIANO
Ciao a tutti mi chiamo Valerio Fiorucci, ho 32 anni e vengo da Scheggia un piccolo paesino a 10km da Gubbio. Al momento nella vita faccio l’elettricista presso sono un operaio in una ditta.

La mia passione è nata per puro caso nel 2023 quando un mio cario amico mi consegnò una busta di carta come regalo di compleanno, quando l’aprii dentro c’era la mia iscrizione alla Spartan Super di Gubbio. Mi misi a ridere dicendogli che più che un regalo di compleanno mi aveva regalato una lettera di testamento

Il primo amore non si scorda mai e quindi per me Gubbio 2023 è quella che mi è rimasta più nel cuore, anche perché quel giorno era una gara di sola pioggia e fango il che rispecchia il vero spirito Spartan

Per me essere un ambassador significa condividere la mia passione e la mia esperienza a chi approccia i primi passi in questo mondo ma anche conoscere nuove persone che hanno le tue stesse passioni e con cui confrontarsi. Per chi vuole approcciarsi a questo mondo voglio dire solo DIVERTITEVI e godetevi il momento perché ve lo ricorderete per sempre

