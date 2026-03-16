CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – SARA CONDINI

Chi sei, di dove sei e cosa fai nella

vita?

Mi chiamo Sara Codini, sono nata il 9 febbraio 1981 a Perugia. Faccio la commessa nella profumeria Douglas nel centro storico di Perugia sono madre di una ragazza di 19 anni e da quest’anno faccio parte di un’associazione sportiva a Spoleto la Mud & Glory Academy.

Quando è nata la tua passione

per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

Ho scoperto il mondo dello sport in tarda età (prima mi sono dedicata a mia figlia e alla sua passione sportiva) durante il Covid quando non si poteva uscire di casa l’unica cosa che si poteva fare era correre fuori, poi un giorno ho visto sui social una gara OCR e non sapendo neanche cosa si trattasse mi sono iscritta solo per il gusto di scoprire nuove sfide.

Da lì in avanti ho scoperto un capo dove allenarmi seriamente con istruttori qualificati che mi hanno insegnato come affrontare una Spartan Race e mi hanno fatto appassionare a questo sport da subito, infatti la mia prima

Spartan fu Misano super subito in age group competitiva.

Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

A essere sinceri non saprei quale gara mi è rimasta più impressa anche perché ogni gara è a sé, ogni momento ogni preparazione per essa é sempre stata diversa e una sfida con me stessa, ogni gara fatta, trascorsa é stato un momento magico da ricordare però sicurante la mia mia prima Beast Gubbio 2023 una sfida con me stessa, una gara sofferta ma allo stesso tempo emozionate perché mi ha fatto capire che i limiti sono solo nella nostra testa e che io posso superare qualsiasi limite mi ponga basta volerlo.

Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere Ambassador di uno sport che ami e che ti ha dato tanto che ti ha fatto superare le tue paure, situazioni difficile che la vita ti ha messo davanti é un onore.

Cosa voglio trasmettere agli altri? Che se vuoi puoi avere tutto …non dico medaglie fama e gloria ma una famiglia come l’ho avuta io perché Spartan vuol dire anche questo, stare in un campo gara dove ci si conosce ci si cerca per un saluto e si impara a superare i propri limiti come ho fatto io, ma sopratutto si possono superare i propri limiti, superare un ostacolo alla volta anche in compagnia si arriva lontano