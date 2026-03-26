CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MIMOSA RIZZONI

1 Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

CIAO! Mi chiamo Mimosa, sono di Monterotondo (provincia di Roma) e nella vita sono una Psicoterapeuta cognitiva e Psicologa dello sport.

2 Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

Conosco Spartan Race nel 2018 un po’ per caso, un po’ per gioco, un po’ per sfida. Sicuramente questo grande amore nasce dall’esempio e sulla scia di una persona che ha lasciato in me un’impronta importantissima nello sport e nella vita.

Orte la mia prima open…della serie…”fanno giri immensi e poi ritornano”.

3 Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Ogni Spartan in realtà è un pezzetto importante del puzzle. Forse però la mia BEST è stata la mia prima BEAST, ad Alleghe! Un mix di verde, incoscienza e meraviglia alternati a qualche burpees di troppo!

4 Cosa significa per te

essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere Spartan Ambassador è per me l’opportunità di esprimere alla massima potenza i valori e gli ingredienti di cui amo riempire la mia vita: impegno, contatto con la natura, costanza, movimento, determinazione e condivisione.

Questo è il mio terzo anno come Ambassador, felice ed orgogliosa di far parte di questa grande famiglia.

A chi vuole iniziare direi di prepararsi a vivere un’esperienza sportiva ma soprattutto emotiva incredibile, di quelle che lasciano i segni (probabilmente in tutti i sensi)!