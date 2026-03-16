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CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MASSIMO MELIS

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Author: costantino sacchetto
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CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MASSIMO MELIS

  1. Chi sei, da dove vieni e cosa fai nella vita?
    Mi chiamo Massimo Melis, vivo a Livorno e sono un personal trainer. Da oltre 15 anni lavoro nel mondo del fitness e della preparazione fisica, aiutando persone e atleti a superare i propri limiti attraverso l’allenamento funzionale, la disciplina e la forza mentale. La palestra per me non è solo un luogo di allenamento, ma uno spazio dove si costruiscono carattere, resilienza e fiducia in sé stessi.
  2. Quando è nata la tua passione per la Spartan Race?
    La mia passione per la Spartan Race è nata nel 2016. Fin dalla prima gara ho capito che non era una semplice corsa a ostacoli, ma qualcosa di molto più profondo: una sfida contro i propri limiti, fisici e mentali. Mi ha conquistato immediatamente e da allora non ho più smesso. Ogni gara è un viaggio dentro sé stessi, dove scopri quanto sei davvero capace di resistere, lottare e andare avanti.
  3. Qual è stata la Spartan Race che ti è rimasta nel cuore?
    Senza dubbio quella a Sparta, in Grecia. Correre lì significa respirare la storia e lo spirito da cui tutto nasce. È stata un’emozione potentissima: fatica, orgoglio e felicità mescolati insieme. Attraversare quel traguardo è stato uno di quei momenti che un atleta porta con sé per tutta la vita.
  4. Cosa significa per te essere un Brand Ambassador Spartan Race e cosa diresti a chi vuole iniziare?
    Essere Brand Ambassador della Spartan Race per me è un grande onore. Significa rappresentare valori come coraggio, perseveranza e spirito di comunità. Significa ispirare le persone a uscire dalla propria zona di comfort e scoprire quanto possono diventare forti.
    A chi vuole iniziare direi questo: non aspettare di sentirti pronto. La Spartan non chiede perfezione, chiede solo il coraggio di provarci. Il resto lo impari lungo il percorso, un ostacolo alla volta.

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